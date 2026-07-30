بلغ إجمالي الدعم المقدم ضمن إستراتيجية دعم الأندية السعودية نحو 55.6 مليون ريال، استفاد منه 18 ناديًا وأكاديميتين، بناءً على نتائج تقييم الحوكمة للنصف الثاني من الموسم الرياضي 2025-2026، وفقًا لما أعلنته وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس" اليوم.

دعم الأندية الخاصة

وبحسب البيانات بلغ إجمالي الدعم المخصص للأندية الخاصة 42 مليون ريال، حيث حصلت أندية الهلال ، و النصر ، والأهلي، والقادسية، والاتحاد، المصنفة ضمن الفئة (أ)، على 3.125 مليون ريال لكل نادٍ، بعد تطبيق التخفيض المقرر على الأندية التي استمرت في الفئة نفسها لموسمين متتاليين.

وفي الفئة (ب)، حصلت أندية الخلود، والزلفي، والدرعية على 2.3 مليون ريال لكل نادٍ، فيما حصل العلا على 218.8 ألف ريال.

كما حصلت أكاديمية الظهران وأكاديمية الرؤية المحترفة على 125 ألف ريال لكل منهما، بينما حصل القصيم على 62.5 ألف ريال، ونيوم على 42.2 ألف ريال كدعم جزئي، في حين لم يستوفِ تويسند مايندز متطلبات الحصول على الدعم.

دعم الأندية العامة

خصصت الوزارة 13.6 مليون ريال للأندية العامة، حيث حصل الفيحاء والتقدم على 3.125 مليون ريال لكل منهما، فيما نال الفيصلي 1.56 مليون ريال، وحصل الاتفاق والشباب على 1.41 مليون ريال لكل منهما.

آلية صرف الدعم

أوضحت الوزارة أن صرف الدعم يعتمد على عدد مؤشرات الحوكمة التي يحققها كل نادٍ خلال الربعين الثالث والرابع، مع تحديد حد أدنى للدعم الكامل والجزئي بحسب الفئة، إلى جانب تطبيق تخفيض على الأندية التي تبقى في الفئة نفسها لموسمين متتاليين، وصرف دفعة مقدمة تعادل 25% من قيمة الدعم في بداية الموسم وفق تصنيف النادي في الموسم السابق.