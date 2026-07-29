تحتاج أندية دوري روشن السعودي إشعار رابطة الدوري السعودي للمحترفين بنوع أجهزة نظام تتبع الأداء الإلكتروني (EPTS) التي تستخدمها في التدريبات ومباريات المسابقة لفحصها وضمان أنها مصنوعة من مواد آمنة لا تسبب إصابات للاعب أو للمنافسين عند الاصطدام، حيث تملك الرابطة القرار النهائي في السماح باستخدامه.

يمكن إحالة الأجهزة لمدير المباراة لإجراء فحص إضافي عند وجود أي تحفظات.

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اشترطت الرابطة في تعميمها للأندية أن يتم التحقق من وظائف الأجهزة وأسطح اللعب والتقنيات عبر جهات اختبار مستقلة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحددت 3 شهادات معتمدة للمنتجات، هي "FIFA Quality Pro" و"FIFA Quality" و"Basic FIFA" المعروف سابقاً بالمعيار الدولي للمباريات.

فرضت الرابطة أيضا حظرا تاما على استخدامها أو تفسيرها لغير أغراض مراقبة الأداء الخاصة بالفريق أو اللاعب المعني، ومنع استخدامها تجارياً أو مشاركتها مع طرف ثالث، أو الإفصاح عنها للعامة تحت أي ظرف، مع منح الرابطة الحق في فرض قيود إضافية لحماية النزاهة وحقوقها.

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حمّلت الرابطة الأندية المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات تصدر من أعضاء وفدها، مشيرة إلى أن مسؤولية ارتداء الأجهزة والمخاطر المترتبة عليها تقع تماماً على عاتق اللاعب والنادي المعني.

تراوح أسعار هذه الأجهزة المعتمدة عالمياً في فئة الشراء الفردي للاعبين بين 950 ريالا وتصل إلى 2045 ريالا لبعض الأنظمة الفردية الأخرى مثل "STATSports".

تعتمد الأنظمة الجماعية المخصصة للأندية على عقود اشتراك سنوية تراوح ما بين 15 و56 ألف ريال سنوياً بحسب حجم الفريق والبرمجيات المستخدمة.

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