قفزت القيمة السوقية للجناح الدولي الهولندي كريسينسيو سامرفيل، الوافد الجديد لصفوف الهلال السعودي، بشكل ملحوظ ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين ارتفاعاً في قيمتهم التسويقية منذ مطلع يوليو الجاري، مستفيداً من توهجه الأخير في نهائيات كأس العالم 2026.

ووفقاً للتحديثات الدورية الصادرة عن منصات التقييم الرياضية العالمية اليوم الاثنين، سجلت القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 24 عاماً زيادة بنسبة 28.6%، لترتفع من 35 مليون يورو إلى 45 مليون يورو، بواقع زيادة بلغت 10 ملايين يورو دفعة واحدة.

وجاءت هذه الطفرة للاعب ذو الأصول السورينامية مدفوعة بشقين؛ الأول انتقاله إلى الهلال في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 64.50 مليون يورو، والثاني هو المردود الفني الرفيع الذي قدمه رفقة منتخب "الطواحين" الهولندية في مونديال 2026 المنصرم في أمريكا الشمالية، حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما خلال 4 مباريات خاضها في البطولة قبل توديع بلاده للمنافسات من دور الـ32 أمام المغرب.

ويعكس هذا الارتفاع السريع في القيمة السوقية لسامرفيل، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، القوة الشرائية المتصاعدة لأندية دوري روشن للمحترفين وقدرتها على استقطاب مواهب شابة في أوج عطائها الكروي، ما يرفع من القيمة الاستثمارية للمسابقة على الصعيد الدولي.