وضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، 5 مخالفات تختص بالمسائل الطبية ومكافحة المنشطات لأندية دوري روشن السعودي، تصل عقوبات الأندية المخالفة لهذا الموضوع لـ 500 ألف ريال، وذلك بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة للاعبين والوفود الرسمية والجماهير.

يلتزم النادي المستضيف وفقا لتعليمات الجديدة بتجهيز الملعب بجميع المعدات الطبية واللوائح اللوجستية، واستكمال "نموذج الخدمات الطبية بجانب الملعب" وتوقيعه وتسليمه لمدير المباراة قبل 90 دقيقة من انطلاقها كحد أقصى، حيث يتحمل النادي المسؤولية القانونية الكاملة عن أي قصور أو عدم دقة في البيانات الطبية بعد هذا التوقيت.

وفرضت الرابطة بروتوكولا للتعامل مع إصابات "ارتجاج الدماغ"، يلزم خضوع أي لاعب يشتبه في إصابته لفحص فوري من طبيب ناديه، وفقاً لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستخدام أداة التقييم الرياضي، مع منح الحكم صلاحية إيقاف اللعب مؤقتاً لمدة 3 دقائق لتقييم الحالة، ومنع عودة اللاعب إلا بموافقة طبيب فريقه.

واعتمدت الرابطة جدول مخالفات تصاعدي يحرم الأندية غير الملتزمة مالياً وإدارياً؛ حيث تبدأ عقوبة عدم جاهزية المعدات الطبية بغرامة 50 ألف ريال للمخالفة الأولى وتصل إلى 500 ألف ريال في حال التكرار،كما تدرجت عقوبة عدم توقيع النموذج الطبي من 10 آلاف ريال لتصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة لاحقة.

وشددت الرابطة على ضرورة وجود سيارتي إسعاف مجهزتين بدعم الحياة المتقدم وطاقم طبي مؤهل قبل المباراة بـ 90 دقيقة وحتى مغادرة الفرق، معتبرة غياب الإسعاف مخالفة تستوجب غرامة 50 ألف ريال في المرة الأولى، وتصل في المخالفة الثانية إلى غرامة 100 ألف ريال مع معاقبة النادي بلعب مباراة واحدة على ملعب محايد (مع وقف التنفيذ)، وفي حال التكرار الثالث تلغى عقوبة وقف التنفيذ وتُفرض غرامة 150 ألف ريال، وتصل في التكرار اللاحق لنقل مباراتين خارج أرض النادي وغرامة 200 ألف ريال، مؤكدة منع بدء أو استئناف أي مباراة دون وجود سيارة إسعاف واحدة على الأقل.

كما ألزمت الرابطة الأندية بإعداد خطة عمل للطوارئ (طبية وأمنية) قبل كل مباراة بالتنسيق بين الطاقم الطبي ومنسق العمليات، وإتاحتها للرابطة والفريق الضيف فور طلبها؛ حيث يعاقب عدم إعداد الخطة بغرامات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، بينما يعاقب الامتناع عن إتاحتها أو مشاركتها بإنذار في المرة الأولى، ثم غرامات متصاعدة تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 20 ألف ريال عن كل حالة تكرار لاحقة.

وحول ملف مكافحة المنشطات، الزمت الرابطة النادي المستضيف بتهيئة وتجهيز مرافق غرف فحص المنشطات في الملاعب ومواقع التدريب الرسمية وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، مؤكدة خضوع الأندية وجميع الأفراد المنتسبين إليها لفحوصات اللجان المختصة بالاتحاد الدولي والاتحاد المحلي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات (داخل وخارج المنافسات).