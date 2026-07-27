ستكلف صفقة انتقال لاعب الوسط البرتغالي الدولي سامو كوستا من ريال مايوركا الإسباني إلى نادي النصر السعودي مبلغ 22 مليون يورو (94 مليون ريال) كقيمة انتقال مباشرة.

يضاف إلى هذا الرقم تحمُّل النادي السعودي مديونيات مالية سابقة كانت مستحقة للاعب لدى ناديه الإسباني عن الموسم الماضي، لتصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي البالياري، وذلك وفقاً لصحيفة "سوبير ديبورتي" الإسبانية.

جاء لجوء إدارة ريال مايوركا إلى هذه الصيغة المالية وفقاً للصحيفة التي تصدر من أقليم فالنسيا بهدف خفض "فائض القيمة" الرسمي للصفقة، لتجنب دفع مبالغ أكبر لناديه السابق ألميريا، والذي يملك بنداً يمنحه 20% من أرباح إعادة البيع.

أضافت الصحيفة "بموجب هذا الاتفاق، ستنتعش خزينة ألميريا بمبلغ 3.8 مليون يورو، ليرتفع إجمالي ما حققه النادي الأندلسي من بيع اللاعب إلى 6.8 مليون يورو".

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قرار رحيل كوستا (25 عاماً) عن ملعب "سون مويكس" جاء بعد هبوط ريال مايوركا إلى دوري الدرجة الثانية الإسبانية، وعقب تثبيت اللاعب لأقدامه في التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي الأول في نهائيات كأس العالم 2026.

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سيزامل كوستا مواطنيه في المنتخب، الأسطورة كريستيانو رونالدو، والنجم جواو فيليكس، حيث من المنتظر أن يعوض رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في خط الوسط.

شددت الصحيفة الإسبانية على أنه من المتوقع إعلان الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة فور إنهاء النصر لبعض الإجراءات والموازنات الإدارية مع لجان الرقابة المالية في الدوري السعودي، لينضم بعدها اللاعب مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً في البرتغال.