عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الأسطورة زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب، بعد أن قاده إلى المجد كأحد أعظم لاعبيه على مر التاريخ.

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، أعلن تعيين زيدان في مقر الاتحاد بباريس اليوم الثلاثاء، لمدة 4 سنوات، خلفا لديديه ديشامب الذي قاد الديوك لتحقيق مونديال 2018.

ديالو قال "إنها لحظة استثنائية، استثنائية لوجود شخص يجلس بجانبي، زين الدين أحد أساطير كرة القدم الفرنسية، ولطالما صرّح بأن أحد أحلامه هو قيادة المنتخب الفرنسي".

زيدان البالغ (54 عاما)، لم يدرب أي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد 2021، بعد أن حقق معه عدة بطولات أهمها كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا، والدوري والكأس والسوبر في إسبانيا

وأضاف ديالو "أود أن أشكر ديدييه ديشامب وطاقمه على جهودهم. لقد قاد المنتخب الفرنسي إلى القمة لمدة 14 عاما".

ديشامب كان قد أعلن استقالته بعد الفشل للمرة الثانية على التوالي في تحقيق كأس العالم، حيث خسرت فرنسا في الدور نصف النهائي للنسخة الأخيرة أمام إسبانيا.