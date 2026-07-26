خفّض الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم استقدام أطقم التحكيم الأجنبية للمسابقات المحلية 20%، مع إتاحة 3 خيارات للأندية لاستقدام أطقم مكوّنة من 4 أو 5 أو 6 حكام، وذلك وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية جديدة.

مقارنة بالرسوم السابقة

حدد الاتحاد تكلفة استقدام طاقم مكوّن من 4 حكام عند 240 ألف ريال للمباراة، انخفاضاً من 300 ألف ريال سابقاً، فيما خُفضت رسوم طاقم 5 حكام إلى 300 ألف ريال مقابل 375 ألف ريال، وتراجعت تكلفة طاقم 6 حكام إلى 360 ألف ريال بدلاً من 450 ألف ريال، بما يقلص تكلفة الاستعانة بالحكام الأجانب على الأندية.

آلية تقديم الطلبات

ألزم الاتحاد الأندية بتقديم طلب استقدام الطاقم الأجنبي قبل موعد المباراة بـ16 يوماً على الأقل عبر نظام MySAFF، مع سداد كامل الرسوم قبل استكمال الإجراءات الإدارية.

كما سمح للناديين المتنافسين بالاتفاق على استقدام طاقم تحكيم أجنبي واحد وتقاسم التكلفة بالتساوي، فيما تُعاد الرسوم للنادي إذا تعذر وصول الطاقم الأجنبي لأسباب قاهرة، على أن يدير المباراة طاقم تحكيم سعودي.

المسابقات المشمولة

تسري الآلية على مباريات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، مع منح الأولوية للنادي الذي يتقدم بطلب مكتمل أولاً في حال تقدم الناديين بطلبين منفصلين للمباراة نفسها.