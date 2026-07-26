أنفقت المنتخبات الـ 48 التي شاركت في كأس العالم 2026، ما بين 1.1 مليار و1.5 مليار دولار على التحضير والخدمات اللوجستية ومكافآت اللاعبين والسفر والإقامة والخدمات الطبية وعمليات البطولة، ما يجعلها أغلى بطولة كأس عالم على الإطلاق بالنسبة للمنتخبات الوطنية المشاركة، بحسب تقارير أوروبية وأمريكية.

ولا يوجد رقم رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لإجمالي نفقات جميع المنتخبات الوطنية الـ 48 المشاركة في كأس العالم 2026، لأن كل اتحاد وطني يمول بنفسه استعداداته، ورواتب موظفيه، ومكافآتهم، وتأمينه، وتكاليفه التشغيلية الأخرى. كما لا ينشر الاتحاد مثل هذه التقارير رسميا ولا يوجد تقرير موحد عن نفقات جميع المنتخبات المشاركة.

ويمكن وضع تقدير معقول حسب الفئة والنفقات التقديرية بالدولار الأمريكي المعسكرات التدريبية والتحضير، وفقا لصحيفة FOX SPORTS استنادا إلى ميزانيات الاتحادات، ونفقات البطولات السابقة، ومتطلبات السفر الإضافية لبطولة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتبلغ النفقات 280-340 مليون دولار السفر الدولي والخدمات اللوجستية، و180-240 مليون دولار الفنادق والنقل والعمليات، و170-220 مليون دولار مكافآت اللاعبين والطاقم، و350-500 مليون دولار للرعاية الطبية والتأمين والأمن والمعدات، و80-120 مليون دولار الإعلام والاتصالات والإدارة.

وطبقا للإجمالي التقديري لجميع الفرق الـ 48، فإن الإنفاق التقديري للاتحادات الكبرى كالأرجنتين، إسبانيا، البرازيل، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، يراوح بين 30-60 مليون دولار لكل فريق، أما الاتحادات المتوسطة فتصل إلى 15-30 مليون دولار لكل اتحاد، والاتحادات الصغيرة بين 8-15 مليون دولار لكل اتحاد.

وبالتالي، يبلغ متوسط الإنفاق في البطولة نحو 23-31 مليون دولار لكل منتخب وطني، فيما لا يغطي فيفا سوى جزء من هذه التكاليف بعد الزيادات التي أُقرت قبل البطولة، فيما يتلقى كل اتحاد مؤهل 10 ملايين دولار كرسوم مشارك، و2.5 مليون دولار للتحضير.

وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعمًا إضافيًا لنفقات الوفود وتخصيص التذاكر، ليصل إجمالي التوزيع إلى رقم قياسي بلغ 871 مليون دولار على جميع المنتخبات الـ 48 المشاركة.