ارتفعت أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 إلى مستويات قياسية، إذ لامس أقل سعر للتذكرة 3 آلاف دولار، مدفوعاً بزيادة الطلب ومحدودية المعروض قبل المواجهة المرتقبة التي تقام في أتلانتا لتحديد الطرف الثاني في النهائي أمام إسبانيا.

ارتفاع متواصل في الأسعار

أظهرت بيانات خدمة TicketData، التي ترصد أسعار إعادة البيع عبر المنصة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الحد الأدنى لسعر التذكرة بلغ 2951 دولاراً، أي ما يعادل نحو 2582 يورو، بزيادة بلغت 12% خلال الأيام الثلاثة الماضية، و23% خلال أسبوع، و19% مقارنة ببداية البطولة.

صورة من "الفرنسية" __AFP_C2A48P8-1784133962

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أغلى من نصف النهائي الأول

تفوقت أسعار تذاكر مواجهة إنجلترا والأرجنتين على نظيرتها في نصف النهائي الأول بين فرنسا وإسبانيا، إذ بلغ أقل سعر لتذكرة تلك المباراة نحو 1600 دولار، بينما ارتفعت أسعار مباراة الأربعاء مع تقلص عدد التذاكر المتاحة في ملعب أتلانتا.

صورة من "رويترز" __2026-07-15T155429Z_1496376673_UP1EM7F186SIH_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-ENG-ARG-1784131049

انتقادات لسياسة التسعير

ورغم أن “فيفا” لا تتحكم في أسعار التذاكر المعروضة على منصة إعادة البيع الرسمية، إذ يحددها أصحاب التذاكر، فإن الاتحاد الدولي واجه انتقادات بسبب تطبيق سياسة التسعير الديناميكي خلال البطولة، والتي تسمح بتغير الأسعار وفقاً لمستويات العرض والطلب.

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صورة من "رويترز" __2026-07-15T165254Z_1430953981_UP1EM7F1AW4JH_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-ENG-ARG-1784134521

ذروة الأسعار

بلغت أسعار التذاكر ذروتها يوم السبت، عندما اقترب سعر أرخص تذكرة من 3 آلاف دولار على منصة إعادة البيع الرسمية، في مؤشر على تصاعد الإقبال على واحدة من أبرز مباريات البطولة، والتي تعيد إلى الأذهان المواجهة التاريخية بين المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم 1986.

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