تساقطت أوراق لاعبي دوري روشن السعودي واحداً تلو الآخر في كأس العالم 2026، حتى لم يتبقَّ سوى ورقة واحدة ما زالت صامدة في سباق اللقب.

الإنجليزي إيفان توني، مهاجم نادي الأهلي، أصبح الأجنبي الوحيد من الدوري السعودي الذي يواصل مشواره في البطولة، مع اقتراب منتخب بلاده من مواجهة مفصلية أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

الفائز سيضرب موعداً مع إسبانيا في النهائي الأحد المقبل.

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شارك 21 لاعباً أجنبياً من أندية دوري روشن السعودي مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، لكن 20 منهم غادروا المنافسات تباعاً، سواء من دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية.

بقي توني وحده ممثلاً للدوري السعودي في البطولة، رغم أنه لم يبدأ أي مباراة أساسياً حتى الآن، مكتفياً بالظهور من مقاعد البدلاء مع منتخب إنجلترا.

رهان الإنجليز

تتجه الأنظار إلى مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي، إذ يمنح الفوز توني فرصة بلوغ المباراة النهائية، ليصبح أول لاعب محترف في دوري روشن يصل إلى نهائي النسخة الحالية من كأس العالم.

تبلغ القيمة السوقية للمهاجم الإنجليزي 20 مليون يورو، وفق بيانات موقع “ترانسفير ماركت”.

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تفوق أهلاوي

كان الأهلي النادي الأكثر تمثيلاً في البطولة بين أندية الدوري السعودي، بعدما حضر بـ6 لاعبين هم السنغالي إدوار ميندي، والبرازيلي روجر إيبانيز، والتركي ميريح ديميرال، والإنجليزي إيفان توني، والجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه.

إلا أن خروج المنتخبات تباعاً أبقى توني وحده في دائرة المنافسة، فيما أعلن النادي في وقت سابق عدم تجديد عقدي محرز وكيسيه.

ترتيب الأندية

حل الهلال ثانياً بـ5 لاعبين هم المغربي ياسين بونو، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والأوروغوياني داروين نونيز.

جاء النصر ثالثاً بـ3 لاعبين هم البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، والسنغالي ساديو ماني. وتقاسم القادسية والاتحاد والنجمة المراكز التالية بوجود لاعبين لكل نادٍ.

مثّل القادسية الغاني كريستوفر باه والمكسيكي خوليان كينيونيس، فيما حضر مع الاتحاد الجزائري حسام عوار والبرازيلي فابينيو، ومن "النجمة" المصري نبيل دونجا والعراقي علي جاسم، بينما مثّل "الاتفاق" لاعب واحد هو الأسكتلندي جاك هيندري.

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الورقة الأخيرة

بعد 39 يوماً من المنافسات ومشاركة 46 منتخباً، لم يتبقَّ من لاعبي دوري روشن في كأس العالم سوى إيفان توني.

بينما تساقطت جميع الأوراق الأخرى، تبقى الورقة الإنجليزية وحدها معلقة على أمل بلوغ النهائي، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة إنجلترا والأرجنتين.