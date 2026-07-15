أحبطت منظومة الأمن الخاص في إسبانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء محاولة سطو باءت بالفشل، كانت تستهدف مقر إقامة النجم الدولي الإسباني ومهاجم نادي برشلونة لامين يامال، الواقع في منطقة "إسبلوجيس دي يوبريجات" الراقية بإقليم كاتالونيا.

الحادث وقع الساعة الرابعة فجراً بتوقيت إسبانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "لا فارجوارديا" المحلية عن مصادر أمنية، حيث استغلّ لصّان غياب اللاعب الشاب الموجود حالياً مع بعثة المنتخب الإسباني في الولايات المتحدة، غداة تأهله التاريخي إلى نهائي كأس العالم 2026.

حراس الأمن رصدوا عبر شاشات المراقبة تحركات مريبة لشخصين كانا يرتديان ملابس داكنة وأقنعة تُخفي ملامحهما بالكامل، أثناء محاولتهما تسلق الجدار الخارجي للقصر.

بادرت فرق الأمن الداخلي بتفعيل بروتوكول الطوارئ عبر مكبرات الصوت المدمجة بكاميرات المراقبة، وتوجيه تحذيرات مباشرة للمتسللين.

يامال

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ارتبك الشخصان وفرّا من الموقع على الفور إلى جهة مجهولة، دون أن يتمكنا من اختراق المبنى أو سرقة أي مقتنيات.

عقب تلقي البلاغ، هرعت دوريات شرطة إقليم كاتالونيا إلى مكان الحادث، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق برفع الأدلة الجنائية وتفريغ تسجيلات الكاميرات لتحديد هوية الجناة.

ترجح مؤشرات قوية ارتباط الحادثة بعصابات دولية منظمة متخصصة في تتبع ونهب منازل لاعبي كرة القدم العالميين، ولا سيّما أن المربع السكني ذاته شهد محاولتي تسلل إضافيتين في الليلة نفسها.

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القصر المستهدف هو العقار الفاخر الذي اشتراه يامال أخيرا بنحو 11 مليون يورو، وكان مملوكاً في السابق للنجم المعتزل جيرارد بيكيه.

يأتي الحادث بعد أسابيع قليلة من قيام اللاعب بمشاركة لقطات مصورة من داخل منزله الجديد عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

يعتقد المحققون أن هذا أسهم في تحديد تفاصيل الجغرافيا الداخلية للمبنى وثغراته المحتملة من قبل الشبكات الإجرامية.