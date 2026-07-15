تأهل منتخب إسبانيا لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد تجاوزه عقبة نظيره منتخب فرنسا بنتيجة (0/2) في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام نسختها الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

تبلغ قيمة لاروخا السوقية (1.22) مليار يورو، فيما تصل قيمة الديوك السوقية (1.52) مليار يورو، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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إسبانيا تنتظر الفائز من لقاء الأرجنتين وأنجلترا

إسبانيا تنتظر الفائز من لقاء الغد الذي يجمع منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب أنجلترا لمواجهته في نهائي البطولة الذي سيقام الأحد المقبل.

وبالعودة إلى اللقاء الذي جرى على ملعب دالاس، إفتتح الإسباني ميكيل أويارزابال التسجيل لمنتخب بلاده عند الدقيقة الـ (22) من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله بيدرو بورو الهدف الثاني عند الدقيقة الـ (58).

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التأهل الثاني في تاريخ إسبانيا

منتخب أسبانيا الذي يشارك للمرة الـ (17) يعتبر تأهله إلى نهائي هذه البطولة هي الثانية في تاريخه، حيث سبق له أن تأهل إلى نهائي هذا الحدث العالمي في 2010 في جنوب إفريقيا حقق حينها اللقب.

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يعتمد المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي على مزيج من الخبرة والشباب، مع تألق أسماء مثل لامين يامال، وميكيل أويارزابال، وبيدرو بورو، إضافة إلى قوة خط الوسط والانضباط الدفاعي الذي ميّز مشواره في البطولة.

ويُعد "لا روخا" أحد أبرز المرشحين للتتويج، بعد إقصائه منتخبات قوية مثل البرتغال وبلجيكا ثم فرنسا، كما أن مستواه تطور تدريجيًا خلال البطولة، ما يعكس جاهزيته للمباراة النهائية.

أما فرصه في الفوز بالنهائي، فتقترب من 55 إلى 60% بغض النظر عن هوية المنافس (إنجلترا أو الأرجنتين)، بفضل الاستقرار التكتيكي، والقدرة على الاستحواذ، والحلول الهجومية المتنوعة.

لكن النهائي سيظل مباراة مفتوحة، فخبرة الأرجنتين في المباريات الكبرى أو القوة البدنية والتنظيمية لإنجلترا قد تجعل الحسم يعتمد على التفاصيل الصغيرة واستغلال الفرص أكثر من الأفضلية الفنية وحدها.