سجلت تذاكر مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع مساء اليوم بين المنتخبين الفرنسي والإسباني على أرضية ملعب دالاس في مدينة أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية، قفزات سعرية غير مسبوقة في الأسواق الرسمية والسوداء على حد سواء.

وأظهر رصد للموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" نفاد التذاكر العادية بالكامل، باستثناء عدد محدود جداً من المقاعد الفردية المتبقية التي يبدأ سعر أدناها من 12,700 دولار.

في حين وصلت أسعار الأجنحة والـمقصورات الفاخرة الشاملة لخدمات الضيافة المتميزة إلى مستويات قياسية؛ حيث يُعرض الجناح المخصص لـ24 مقعداً بقيمة 346,250 دولارا، بينما يتوفر الجناح المخصص لـ14 مقعداً بسعر 316,980 دولارا.

كما نشطت منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لـ "فيفا" بأسعار وصفها مشجعون بـ"الخيالية"، ما دفع عديدا من الجماهير الإسبانية إلى اللجوء إلى قنوات بديلة.

وكشفت تقارير إعلامية في مدينتي ميامي ونيويورك أن الأسواق غير الرسمية والتجمعات الجماهيرية باتت تشكل المنفذ الأبرز لتأمين تذاكر فردية بمتوسط 4500 دولار، وسط تحذيرات من روابط المشجعين بضرورة الالتزام بالتحويل عبر التطبيق الرسمي للتذاكر تجنباً لعمليات الاحتيال.

وتقرر أن يخوض المنتخب الإسباني المواجهة بصفته الفريق "الضيف"، ما يلجئه إلى استخدام طقمه الاحتياطي، في حين يرتدي المنتخب الفرنسي طقمه الأساسي بلونه الأزرق الكلاسيكي الشهير المتميز بتصميمه الأنيق وياقته الخاصة.