قبل 4 عقود، حفر دييجو مارادونا اسمه في أكثر فصول المواجهة بين إنجلترا والأرجنتين إثارة للجدل، بعدما أضاف صفحة جديدة إلى خصومة بدأت قبل ذلك بسنوات.

واليوم، يتولى ليونيل ميسي قيادة جيل جديد من “الألبيسيليستي” في مواجهة تعيد إحياء ذلك الإرث، عندما يلتقي المنتخبان مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم 2026.

ولا تحمل المباراة رهانات التأهل إلى النهائي فحسب، بل تجمع أيضاً بين صاحب ثاني أعلى قيمة سوقية في البطولة، منتخب إنجلترا، وحامل لقب النسخة الماضية، منتخب الأرجنتين، في مواجهة تمزج بين التاريخ والأرقام.

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خصومة متجددة

لم تبدأ الخصومة بين المنتخبين مع مارادونا، بل تعود جذورها إلى مونديال 1966، عندما أثارت قرارات الحكم الألماني رودولف كريتلين وطرد قائد الأرجنتين أنطونيو راتين جدلاً واسعاً بين الجانبين.

تديريبات منتخب الأرجنتين : "الفرنسية" __AFP_C2764ZK-1784049064

لكن مواجهة ربع نهائي كأس العالم 1986 منحت هذا العداء بعداً مختلفاً، بعدما سجل مارادونا أحد أكثر الأهداف إثارة للجدل في تاريخ البطولة، قبل أن يضيف هدفاً آخر يعد من بين الأجمل في تاريخ كأس العالم. ومنذ ذلك الحين، اكتسبت كل مواجهة بين المنتخبين أبعاداً تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، لتصبح امتداداً لخصومة تاريخية تتجدد مع كل لقاء.

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تفوق إنجليزي

بعيداً عن التاريخ، تميل المؤشرات الاقتصادية إلى المنتخب الإنجليزي.

إذ تبلغ القيمة السوقية لتشكيلة إنجلترا 1.36 مليار يورو، لتحتل المركز الثاني بين أغلى منتخبات كأس العالم 2026 بعد فرنسا، وفقاً لبيانات ترانسفير ماركت التي نقلها موقع Calcio e Finanza.

في المقابل، تبلغ القيمة السوقية للأرجنتين 782.5 مليون يورو، بفارق يقارب 580 مليون يورو، ما يجعل قيمة المنتخب الإنجليزي أعلى بأكثر من 40% من حامل اللقب، بحسب المصدر ذاته.

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النجوم الأغلى

يقود جود بيلينجهام قائمة أغلى لاعبي المنتخب الإنجليزي بقيمة سوقية تبلغ 130 مليون يورو، يليه ديكلان رايس (120 مليونا)، وبوكايو ساكا (110 ملايين)، ثم مورجان روجرز (90 مليونا)، وفقاً لبيانات ترانسفير ماركت.

في المقابل، يتصدر جوليان ألفاريز قائمة لاعبي الأرجنتين بقيمة 100 مليون يورو، يليه إنزو فرنانديز (90 مليونا)، ثم لاوتارو مارتينيز (85 مليونا)، بينما تراجعت القيمة السوقية لليونيل ميسي مع تقدمه في العمر، رغم احتفاظه بدوره القيادي داخل المنتخب.

جود بيلينجهام أثناء التدريب : "رويترز" __2026-07-14T164616Z_1467835006_UP1EM7E1AL2CC_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-ENG-ARG-PREVIEW-1784047733

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كفة الرواتب

لا يقتصر التفوق الإنجليزي على القيمة السوقية، بل يمتد إلى الرواتب.

ويحتل مهاجم الأهلي السعودي إيفان توني المركز الخامس بين أعلى اللاعبين أجراً في كأس العالم 2026، براتب سنوي صافٍ يبلغ 25.2 مليون يورو بعد انتقاله إلى الأهلي، وفقاً لتقديرات Calcio e Finanza.

كما تضم القائمة هاري كين براتب صافٍ يبلغ 13.2 مليون، وجود بيلينجهام بـ10 ملايين سنوياً، فيما يظهر المنتخب الأرجنتيني عبر ليونيل ميسي فقط، الذي يتقاضى 13.6 مليون سنوياً من إنتر ميامي، بحسب المصدر ذاته.

رواتب المدربين

يتقاضى مدرب إنجلترا توماس توخيل راتباً سنوياً يبلغ 5.8 مليون، ليأتي بين الأعلى أجراً بين مدربي المنتخبات المشاركة في البطولة، وفقاً لتقديرات Calcio e Finanza.

في المقابل، يحصل مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني على نحو 2.3 مليون سنوياً، فيما أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن الاتحاد المحلي بدأ مفاوضات لتمديد عقده مع تحسين راتبه.

حسم الملعب

قد تمنح القيمة السوقية والرواتب أفضلية لإنجلترا على الورق، لكن تاريخ مواجهاتها مع الأرجنتين يقول إن مثل هذه المباريات لا تحسمها الأرقام وحدها. فبين إرث صنعه مارادونا، وقيادة يحملها ميسي، وطموح إنجليزي لاستعادة لقب غاب منذ 6 عقود، يبقى نصف النهائي اختباراً لا تعترف نتائجه إلا بما يحدث داخل المستطيل الأخضر.