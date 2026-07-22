تنسق 3 وزارات سعودية لإطلاق مبادرات تستهدف المعتمرين القادمين من الدول المشاركة في كأس آسيا، تشمل إتاحة حضور مباريات منتخباتهم ضمن برامج العمرة، بالتزامن مع طرح شركات العمرة باقات متعددة لهم عبر منصة "نسك".

يأتي هذا بالتزامن مع إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول، التي تسمح للمستفيد بدخول السعودية مرات عدة خلال 365 يوما من تاريخ إصدارها، بإجمالي إقامة تراكمي لا يتجاوز 90 يوما طوال مدة سريانها.

رئيس اللجنة الوطنية للعمرة والزيارة في اتحاد الغرف السعودية عدنان مكي أوضح لـ"الاقتصادية" ، أن تأشيرة العمرة متعددة الدخول ستسهم في تعزيز التكامل بين قطاعي العمرة والسياحة، وتمكين المعتمرين من الاستفادة من الفعاليات الكبرى التي تستضيفها البلاد.

تنسيق للاستفادة من بطولة كأس آسيا

مكي أوضح أن هناك تنسيقا مشتركا بين وزارات الحج والعمرة، والسياحة، والرياضة، للاستفادة من استضافة بطولة كأس آسيا 2027، من خلال إعداد مبادرات تستهدف المعتمرين القادمين من الدول المشاركة، وإتاحة الفرصة لهم لحضور مباريات منتخباتهم بأسعار تشجيعية ضمن برامج العمرة.

اقرأ أيضا: السعودية تطلق خدمة تأشيرة الباقات السياحية المتكاملة

رئيس اللجنة الوطنية للعمرة والزيارة في اتحاد الغرف السعودية عدنان مكي WhatsApp Image 2026-07-22 at 2.09.58 PM

هذه المبادرات، ستركز على المدن المستضيفة للبطولة، وفي مقدمتها جدة والرياض والدمام، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية والاقتصادية، ويمنح المعتمر فرصة للاستفادة من الفعاليات الرياضية إلى جانب أداء مناسكه.

بين مكي أن شركات العمرة بدأت بالفعل في طرح برامج متنوعة لتأشيرة العمرة المتعدد الدخول عبر منصة “نسك”، وهي 3 باقات تشمل الفاخرة، والمتوسطة، والاقتصادية، تختلف بحسب مستوى الإقامة والخدمات والوجهات السياحية المصاحبة، موضحا أن الأسعار تحددها الشركات وفق محتوى كل برنامج.

اقرأ أيضا: مسؤول أوروبي: 3 أولويات للعلاقة مع السعودية واهتمام بإلغاء التأشيرات

3 باقات خدمات جديدة

فقا لبيان وزارة الحج والعمرة السعودية، يُشترط للاستفادة من التأشيرة شراء باقة خدمات جديدة لكل زيارة من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين في منظومة "نسك"، على ألا تتجاوز مدتها عدد الأيام المتبقية في رصيد الإقامة.

يتعين كذلك إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل القدوم، ومواءمة موعده مع تواريخ الباقة، إلى جانب استيفاء متطلبات السفر والدخول.

الأنظمة الجديدة تتيح للمعتمر الاستفادة من مدة صلاحية التأشيرة عبر شراء باقات إضافية من الشركة التي أصدرت التأشيرة، على أن تدرس الجهات المختصة مستقبلا إتاحة شراء الباقات من شركات أخرى، بما يعزز التنافسية ويوسع الخيارات أمام المعتمرين.

مكي أكد أن تأشيرة العمرة متعددة الدخول ستسهم في ربط العمرة بالسياحة السعودية، حيث أصبحت الشركات قادرة على تقديم برامج تشمل زيارة وجهات سياحية وتراثية متعددة مثل الرياض، ونيوم، والعلا، وغيرها، إلى جانب مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعزز تجربة المعتمر ويشجعه على استكشاف مختلف مناطق السعودية.

اقرأ أيضا: توقيع مذكرة تهدف لربط وجهة البحر الأحمر السعودية بـ 6 مدن أوروبية

تحول إستراتيجي في فلسفة استقبال الزوّار

من جهته أوضح للاقتصادية غازي قطب رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة المدينة المنورة بأن تأشيرة العمرة متعددة الدخول تعد تحولا إستراتيجيا في فلسفة استقبال المعتمرين والزوار؛ إذ ننتقل من نموذج "الزيارة الواحدة" إلى نموذج "العلاقة الممتدة" بين المعتمر والسعودية.

تأتي هذه الخطوة ومنظومة العمرة تسجل مؤشرات نمو غير مسبوقة مع ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة إلى 932 ألف معتمر منذ بداية موسم العمرة الحالي في 15 ذي الحجة وحتى نهاية محرم 1448، بنسبة نمو 22.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بحسب قطب، فقد تجاوز إجمالي المعتمرين القادمين من خارج السعودية 1.27 مليون معتمر خلال الفترة ذاتها.

وأفاد بأن التأشيرة متعددة الدخول، من منظور اقتصادي، تعالج أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الضيافة في المدينتين المقدستين.

غازي قطب رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة المدينة المنورة WhatsApp Image 2026-07-22 at 2.10.40 PM

فإتاحة الدخول المتكرر على مدى العام، باستثناء موسم الحج الممتد من غرة شهر ذي القعدة حتى الثالث عشر من ذي الحجة، من شأنها أن تسهم في توزيع الطلب على مدى أشهر السنة، ورفع معدلات الإشغال الفندقي خارج مواسم الذروة، وتعزيز كفاءة استغلال الطاقة الاستيعابية.

أضاف أن ذلك سيظهر على زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة تصل لـ 12% مقارنة بالعام السابق، مع وصول معدلات الإشغال في مرافق الضيافة الفندقية بمختلف فئاتها إلى ما بين 89% و92%.

يُتوقع أيضا أن يرتفع الطلب على خدمات النقل والخدمات المساندة بنسبة تراوح بين 3-7%، إلى جانب تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل في قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه الثقافي والتاريخي.

قطب أوضح أن زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين ستؤدي كذلك إلى ارتفاع الطلب على خدمات الغذاء والرعاية الصحية بنسبة تراوح بين 2% و3% سنوياً، فضلاً عن تنامي الطلب على خدمات الاتصالات، وتعزيز النشاط الاقتصادي في الأسواق التجارية، في ظل تنوع ثقافات وجنسيات المعتمرين القادمين إلى السعودية.