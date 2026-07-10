أطلقت السعودية المرحلة التجريبية من خدمة تأشيرة الباقات السياحية، لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية اليوم الجمعة.

تتيح الخدمة للسائح الحصول على تأشيرة سياحية ضمن باقة سفر متكاملة، يتم حجزها من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة المرخصين في أسواق تجريبية محددة.

تشمل الباقة تذاكر السفر والإقامة في مرافق سياحية مرخصة وترتيب خدمة إصدار التأشيرة إلكترونيا.

الخدمة، وهي ثمرة جهود تكاملية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارتي السياحة والداخلية بالتعاون مع هيئة التأمين، تتيح كذلك إضافة التجارب والأنشطة والفعاليات السياحية.

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تأتي الخدمة استكمالا للبرامج والخدمات التي أطلقتها السعودية في الأعوام الأخيرة لتسهيل وصول السياح إلى المملكة وتحسين تجربتهم. وتفتح آفاقا واسعة لاستكشاف اللمملكة ووجهاتها المتنوعة.

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ارتفع عدد المنشآت السياحية في السعودية إلى 177 ألف منشأة خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 9% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

حيث استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 99.9% من إجمالي المنشآت، فيما بلغ عدد المنشآت الكبيرة 200 منشأة.

سجل عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة 6122 مرفقا مرتفعا 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الفنادق 2963 فندقا، بينما بلغ عدد الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 3159 مرفقا.

إنفاق السياح في العلا قفز 300% خلال 4 سنوات إنفاق السياح في العلا

مستويات مرتفعة لإنفاق السياح القادمين من الخارج

حافظت السعودية على مستويات مرتفعة لإنفاق السياح القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن إنفاق السياح الأجانب بلغ 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2026.

السعودية استحوذت على 46% من الإنفاق السياحي في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي السعودية استحوذت على 46% من الإنفاق السياحي

في الربع المماثل من العام الماضي، سجل إنفاق السياح الأجانب أعلى مستويات تاريخية للإنفاق السياحي الوافد.

يشير هذا الزخم إلى استمرار قوة القطاع السياحي وقدرته على الحفاظ على زخمه بدعم من مستهدفات رؤية 2030 والاستثمارات المتواصلة في القطاع.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، ارتفع عدد زوار العلا (زوار المبيت) إلى 687 ألف زائر في 2025، مقارنة مع 258 ألفاً في 2021، بنمو بلغ 166%، بما يعكس التحول السريع للمحافظة إلى إحدى أبرز الوجهات السياحية في السعودية.

كما قفز عدد الزوار الوافدين من الخارج من 7.2 ألف إلى أكثر من 311 ألف زائر، فيما ارتفع عدد الزوار المحليين من 251 ألفا إلى نحو 376 ألف زائر.لم يقتصر النمو على الزوار، إذ قفز إنفاق زوار العلا بنحو 300% خلال 4 أعوام، ليصل الإنفاق إلى 2.45 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 600 مليون ريال بنهاية 2021.