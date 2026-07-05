ارتفع عدد المنشآت السياحية في السعودية إلى 177 ألف منشأة خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 9% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 99.9% من إجمالي المنشآت، فيما بلغ عدد المنشآت الكبيرة 200 منشأة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق خلال الربع الأول 60.8%، مقابل 63.0% في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض قدره 2.1 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى إلى 51.6%.

وسجل عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة 6122 مرفقا مرتفعا 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الفنادق 2963 فندقا، بينما بلغ عدد الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 3159 مرفقا.

وسجل متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق 423 ريالا ، في حين بلغ متوسط السعر اليومي في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 206 ريالات.

إنفاق السياح الأجانب في السعودية

حافظت السعودية على مستويات مرتفعة لإنفاق السياح القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، في مؤشر يبرز استمرار قوة القطاع السياحي وقدرته على الحفاظ على زخمه بدعم من مستهدفات رؤية 2030 والاستثمارات المتواصلة في القطاع.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن إنفاق السياح الأجانب بلغ 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2026، منخفضا بنحو 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي سجلت أعلى مستويات تاريخية للإنفاق السياحي الوافد.

إنفاق السياح في "العلا" يقفز 300%

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، ارتفع عدد زوار العلا (زوار المبيت) إلى 687 ألف زائر في 2025، مقارنة مع 258 ألفاً في 2021، بنمو بلغ 166%، بما يعكس التحول السريع للمحافظة إلى إحدى أبرز الوجهات السياحية في السعودية.

Untitled design(34)

كما قفز عدد الزوار الوافدين من الخارج من 7.2 ألف إلى أكثر من 311 ألف زائر، فيما ارتفع عدد الزوار المحليين من 251 ألفا إلى نحو 376 ألف زائر.

لم يقتصر النمو على الزوار، إذ قفز إنفاق زوار العلا بنحو 300% خلال 4 أعوام، ليصل الإنفاق إلى 2.45 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 600 مليون ريال بنهاية 2021.