أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق وجهة ترفيهية استثنائية في قلب نجران خلال عام 2027، تمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، وتجمع بين التجارب الترفيهية والمطاعم والمتاجر والفعاليات المتنوعة، في خطوة تعزز المشهد الترفيهي في السعودية.

وأكد آل الشيخ، في تصريح له، أن المشروع يأتي بدعم القيادة، وقال: «أقدم خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود لقطاع الترفيه، وتوجيههما بإطلاق وجهة استثنائية في قلب نجران».

وجهة متكاملة للتجارب الترفيهية

وتوفر الوجهة المرتقبة تجربة متكاملة لزوارها عبر مساحة واسعة تضم مرافق ترفيهية، ومطاعم، ومتاجر، وفعاليات حية، بما يعزز خيارات الترفيه في المنطقة.

عروض حية وسينما وألعاب متنوعة

وتشمل الوجهة مجموعة من التجارب الترفيهية المتنوعة، من بينها العروض الحية، ودور السينما، وألعاب البولينغ، والكارتينغ، إلى جانب أنشطة ترفيهية أخرى، بما يجعلها وجهة متكاملة تستهدف مختلف الفئات والزوار.