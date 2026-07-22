حدد مسؤول برلماني أوروبي 3 أولويات لتعزيز العلاقات مع السعودية ضمن مساعي تعميق التعاون بين الجانبين خارج الملفات التقليدية، ليشمل مجالات الأمن، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات.

رينهولد لوباتكا، عضو البرلمان الأوروبي قال في تصريح لـ"الاقتصادية" في ختام زيارة للسعودية على رأس وفد من البرلمان الأوروبي أمس أن الأولويات الثلاث للعلاقة هي: اتفاقية شراكة إستراتيجية مقترحة، والتقدم نحو اتفاقية تجارة حرة، وتعزيز التنسيق الدولي، بما في ذلك في الأمم المتحدة.

وصف لوباتكا السعودية بأنها شريك محوري في مجلس التعاون الخليجي، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يرغب في شراكة أعمق معها.

الأمن البحري مصلحة مشتركة

سلّط البرلماني الأوروبي الضوء على الأمن البحري في البحر الأحمر، مؤكدا على المصلحة المشتركة للجانبين في إبقاء الطرق التجارية مفتوحة.

وأشار إلى عملية الاتحاد الأوروبي في المنطقة، قائلاً إن التعاون مع السعودية بالغ الأهمية للتجارة العالمية.

أضاف: "إبقاء الطرق التجارية مفتوحة يصب في مصلحة العالم أجمع، وليس في مصلحة أوروبا فحسب".

لوباتكا أكد كذلك أن التعاون في مجال الطاقة يُعدّ من أكثر المجالات العملية لتحقيق تقدم أسرع بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، مُسلطاً الضوء على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين كأولويات يُمكن فيها توظيف الخبرات الأوروبية والقدرات السعودية من خلال مشاريع ملموسة.

برلمان أوروبي

وقال إن الأشهر الـ 12 إلى 24 المقبلة يجب أن تُقاس بمدى التنفيذ، حيث ستعمل الشركات الأوروبية، بما فيها الشركات النمساوية - مع شركاء سعوديين على مشاريع ملموسة للطاقة المتجددة والهيدروجين.

وأوضح أن تركيز أوروبا المتجدد على الدفاع مرتبط برغبتها في تعزيز التعاون مع السعودية في مجال الأمن الإقليمي، بما في ذلك الجهود المبذولة لحماية الملاحة التجارية والحفاظ على استمرارية طرق التجارة.

أشار لوباتكا إلى أن أوروبا تعمل الآن على سد هذه الفجوة، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يخطط لوضع إطاره المالي متعدد السنوات للفترة من 2028 إلى 2035، والذي سيسلط الضوء على تباين حاد بين الإنفاق الدفاعي السابق والمستقبلي.

تابع: "في السنوات السبع الماضية، أنفقنا على المستوى الأوروبي على الدفاع مابين 15 ـ 17.1 مليار يورو. الآن سننفق 150 مليار يورو".

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لوباتكا قال إن تركيز أوروبا المتجدد على الدفاع يرتبط برغبتها في تعزيز التعاون مع السعودية في مجال الأمن الإقليمي، بما في ذلك الجهود المبذولة لحماية الملاحة التجارية والحفاظ على استمرارية طرق التجارة.

أجرى الوفد محادثات مع قيادة مجلس الشورى وأعضاء مجموعة الصداقة مع البرلمان الأوروبي.

كما التقى الوفد بوزراء الحكومة المسؤولين عن الشؤون الخارجية والاقتصاد والطاقة والاستثمار، ورئيس هيئة حقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي، وممثلين عن مجتمع الأعمال الأوروبي.

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أول تقييم للتوترات الجيوسياسية المتجددة

في جدة، زار الوفد ميناء جدة الإسلامي، الذي شكّل فرصةً لإجراء أول تقييم للتوترات الجيوسياسية المتجددة في المنطقة.

جاءت الزيارة في منعطف حاسم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، وبين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وفي ظل أخطر أزمة إقليمية تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.

أعرب أعضاء الوفد عن تضامنهم الكامل مع السعودية وشعبها، الذين يواجهون منذ أواخر فبراير هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة متكررة على مواقع مدنية ومطارات ومنشآت نفطية.

وأدانوا بشدة الهجمات الإيرانية العشوائية، مؤكدين أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر غير مقبول بتاتاً، ودعوا إلى الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

أكد الأعضاء أن حرية الملاحة حق غير قابل للتفاوض، وركن أساسي من أركان القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك على ضرورة استعادة المرور الآمن والحر عبر مضيق هرمز، ورحبوا بدعم السعودية المستمر للالتزام بالقانون الدولي.

الوفد أبدى كذلك استعداد الاتحاد الأوروبي للارتقاء بالعلاقات الثنائية، لا سيما من خلال اتفاقية شراكة إستراتيجية. كما أحيط علمًا باهتمام الجانب السعودي بإلغاء التأشيرات وتعزيز العلاقات التجارية.