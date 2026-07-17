دشّن طيران الرياض الناقل الوطني الجديد للسعودية والمملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم أولى رحلاته المباشرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بوصول طائرة من طراز بوينج 787- 9 دريملاينر إلى مطار أدولفو سواريز مدريد-باراخاس الدولي، معلنا بدء تشغيل أول خط جوي مباشر ومنتظم بين الرياض ومدريد، وذلك بعد 3 أيام من إطلاق رحلاته الموسمية إلى مدينة ملقا.

ويهدف الخط الجديد، الذي يُشغّل بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، إلى تعزيز حركة السفر بين السعودية وإسبانيا، ودعم العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين البلدين، إلى جانب توسيع شبكة الربط الجوي للسعودية مع وجهات دولية متعددة.

وتزامنا مع الرحلة الافتتاحية، وقع طيران الرياض مذكرة تفاهم مع شركة طيران أوروبا، لتعزيز الربط بين شبكتي الوجهات لدى الناقلين، وتوسيع خيارات السفر عبر جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية.

ويمثل تشغيل خط "الرياض - مدريد" خطوة جديدة في توسع طيران الرياض داخل السوق الإسبانية، بعد إطلاق الرحلات الموسمية إلى ملقا في 14 يوليو، والتي تستمر حتى 8 سبتمبر 2026، لتوفر رحلات مباشرة إلى منطقة كوستا ديل سول.

ويتوقع أن يسهم الخط الجديد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل وجود نحو 250 شركة إسبانية تعمل في السعودية، كما يوفر ربطا مباشرا مع الرياض التي تشهد نموا متسارعا كمركز لوجستي وتجاري عالمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما يعزز تدشين الرحلات حضور طيران الرياض في إسبانيا، امتدادا لشراكته الإستراتيجية مع نادي أتلتيكو مدريد بصفته الراعي الرئيسي والشريك الرسمي لفريقي الرجال والسيدات، إلى جانب شراكته في حقوق تسمية ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو".

شركة "طيران الرياض" تأسست في 12 مارس 2023، للإسهام في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع السعودية الإستراتيجي الذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم، آسيا وإفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.