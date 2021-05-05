تجري شركة أوبر تكنولوجيز، عملاق خدمات النقل التشاركي، مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة توصيل الطعام الألمانية ديليفري هيرو، بحسب مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ"

وتهدف أوبر إلى التوصل إلى اتفاق مع ديليفري هيرو في أقرب وقت ممكن، ربما هذا الأسبوع. ومن المرجح أن تُقيّم الصفقة المجموعة الألمانية بأكثر بكثير من سعر تداولها الأخير، الذي يبلغ 36 يورو للسهم، بحسب بعض المصادر.

وارتفعت أسهم ديليفري هيرو بنحو 62% هذا العام، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 11.2 مليار يورو (12.8 مليار دولار).

واستحوذت أوبر بالفعل على حصة في ديليفري هيرو تبلغ 24.99%، إضافة إلى مشتقات مالية ترفع إجمالي حصتها إلى حوالي 36.8%.

سبق لشركة أوبر أن تقدمت بعرض لشركة ديليفري هيرو بقيمة 33 يورو للسهم الواحد، لكن المستثمرين يراهنون على أن إتمام الصفقة سيتطلب سعرًا أعلى.

كما تمتلك شركة بروسوس إن في، المدرجة في بورصة أمستردام والمتخصصة في استثمارات الإنترنت، حصة كبيرة في ديليفري هيرو.

ومن المرجح أن تخضع أي صفقة لتدقيق هيئات مكافحة الاحتكار على مستوى العالم.

تتواجد ديليفري هيرو في أكثر من 60 سوقًا، وتتداخل أعمال الشركتين مع أوبر في أجزاء من أوروبا والشرق الأوسط.

المداولات جارية، وقد تتأخر الصفقة أو تفشل، وفقًا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية المعلومات.

تُجري شركة ديليفري هيرو مراجعة إستراتيجية بعد ضغوط من المساهمين، ومن بينهم شركة أسبيكس مانجمنت صندوق التحوط الذي نجح في إقالة المؤسس نيكلاس أوستبيرج، والذي سعى لبيع مزيد من الأصول.

يأتي هذا في ظل اندماج قطاع توصيل الطعام عالميًا، مدفوعًا بتباطؤ النمو واشتداد المنافسة. وقد استُهدفت عدد من الشركات المنافسة لشركة ديليفري هيرو في أوروبا.

وافقت شركة دورداش على شراء شركة ديليفيرو البريطانية العام الماضي، بينما استحوذت شركة بروسوس على شركة جست إيت تيك أواي.

وتدرس جهات أخرى الاستحواذ على ديليفري هيرو أو بعض أصولها.

وأعربت كل من دورداش وشركة نينجا السعودية الناشئة في مجال التوصيل السريع بشكل منفصل عن اهتمامها بجزء من أعمال ديليفري هيرو في الشرق الأوسط أو كلها، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

شهدت أعمال شركات توصيل الطعام ازدهارا كبيرا خلال فترة إغلاق كوفيد-19، ما دفع إلى توسع سريع واستثمارات ضخمة، ليشهد هذا النمو تباطؤًا حادًا عند إعادة فتح المطاعم ومتاجر البقالة.

أدى تزايد التدقيق التنظيمي على ما يُسمى بعمال الاقتصاد التشاركي، الذين يُعاملون كمقاولين مستقلين دون نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الموظفون بدوام كامل، إلى زيادة تكلفة العمالة.