وقّع برنامج الربط الجوي مذكرة تفاهم مع شركة طيران بيوند (BeOnd)، تهدف إلى بحث فرص التعاون لتشغيل مسارات جوية مباشرة تربط وجهة البحر الأحمر بـ 6 مدن أوروبية، وكان التوقيع برعاية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج الربط الجوي عبدالعزيز الدعيلج، على هامش مشاركة السعودية في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026، المقام في لندن خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو 2026.

ربط وجهة البحر الأحمر بـ 6 مدن أوروبية

تهدف المذكرة إلى بحث فرص التعاون لتشغيل مسارات جوية مباشرة تربط وجهة البحر الأحمر بكل من لندن وباريس وموسكو وميلانو وميونيخ وزيورخ عبر مطار البحر الأحمر الدولي، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية، وتوسيع خيارات السفر، ودعم مستهدفات السعودية في تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الدولية ذات الأولوية.

دعم مستهدفات السياحة وتعزيز الربط مع الأسواق الأوروبية

أكد ئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عبدالعزيز الدعيلج أن المذكرة تجسد استمرار جهود توسيع شبكة الربط الجوي في السعودية من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع الناقلات الدولية، بما يدعم مستهدفات برنامج الطيران والإستراتيجية الوطنية للسياحة، ويعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًا للربط الجوي والسياحة.

وأوضح أن الشراكة تسهم في بحث فرص تشغيل مسارات جديدة بين وجهة البحر الأحمر والمدن الأوروبية، لتسهيل وصول الزوار من الأسواق الأوروبية المستهدفة، وتعزيز الحركة السياحية، وتوفير خيارات سفر مباشرة وفق أعلى المعايير، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز جاذبية السعودية وجهة سياحية عالمية.

استقطاب ناقلات دولية وتوسيع شبكة الوجهات

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي أحمد البراهيم أن المذكرة تمثل امتدادًا لجهود البرنامج في استقطاب شركاء دوليين وإطلاق مسارات نوعية تربط السعودية بالأسواق المستهدفة، مؤكدًا أن البرنامج يواصل العمل مع منظومتي السياحة والطيران والناقلات الجوية لتوسيع شبكة الوجهات الدولية، وتحفيز نمو الحركة الجوية الوافدة، ورفع تنافسية السعودية على خريطة السفر العالمية، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف أن التعاون مع شركة "بيوند" يعكس التزام البرنامج بتطوير حلول ربط جوي مستدامة تدعم الوجهات السياحية، وفي مقدمتها وجهة البحر الأحمر، كما يسهم في زيادة أعداد الزوار وخلق فرص اقتصادية وتنموية.

توسع أوروبي بعد نجاح مسار ميلانو

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية، الشركة المطورة لوجهة البحر الأحمر، جون باجانو أن إطلاق مسار ميلانو مع شركة طيران "بيوند" العام الماضي أثبت حجم الطلب على الوصول المباشر إلى وجهة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تبني على هذا الزخم عبر توسيع الشبكة الأوروبية وتقريب الوجهة من المسافرين، بما يسهم في تسريع نمو السياحة واستقبال مزيد من الزوار.

تعزيز تنافسية الوجهات

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للسياحة عبدالله الحقباني أن الربط الجوي يمثل عاملًا محوريًا في تنمية الحركة السياحية وتعزيز تنافسية الوجهات، مشيرًا إلى أن المذكرة تأتي امتدادًا لتكامل الجهود بين منظومتي السياحة والطيران لزيادة حضور السعودية في الأسواق الأوروبية المستهدفة، وتوسيع الوصول إلى وجهات سياحية فريدة، وفي مقدمتها وجهة البحر الأحمر، بما يدعم جذب مزيد من الزوار الدوليين، ويتيح لهم الاستمتاع بالتجارب السياحية المتنوعة، بما في ذلك الفعاليات والمواسم والأنشطة الثقافية والترفيهية، ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة طيران "بيوند" تيرو تاسكيلا، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين الشركة والسعودية، ويجسد التزام الشركة بدعم طموحات السعودية في قطاعي الطيران والسياحة.