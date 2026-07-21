بدأ طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للسعودية، بيع تذاكر رحلاته المباشرة بين الرياض والعاصمة البنغلاديشية دكا، تمهيدًا لتدشين الخدمة اليومية اعتبارًا من 7 أغسطس 2026، في خطوة تعزز شبكة وجهاته الدولية وتوفر رحلات ربط مباشرة للمسافرين إلى الشرق الأوسط وأوروبا عبر العاصمة السعودية.

وأوضح طيران الرياض أن الرحلات ستُشغّل يوميًا بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا على متن طائرات بوينج 787-9 دريملاينر، بما يدعم الربط الجوي بين المملكة وجنوب آسيا، ويلبي الطلب المتزايد على السفر للأعمال والسياحة.

ويأتي إطلاق المسار الجديد ضمن استراتيجية الناقلة لتوسيع شبكتها العالمية وربط المملكة بأبرز المراكز الاقتصادية والإقليمية، في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين السعودية وبنغلاديش، إلى جانب تعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

ويمكن للمسافرين حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق طيران الرياض أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين، كما يتيح برنامج الولاء "سفير" للأعضاء المؤسسين مزايا تشمل ضمان أفضل سعر عند الحجز، وخدمة الإنترنت المجانية على متن الطائرة، إلى جانب عدم انتهاء صلاحية النقاط وإمكانية مشاركتها مع أفراد المجتمع.

وتوفر طائرات بوينج 787-9 دريملاينر أربع درجات سفر هي: الأعمال إيليت، والأعمال، والسياحية بريميوم، والسياحية، مع مقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة في درجتي الأعمال، وأنظمة ترفيه متطورة تضم أكثر من 500 فيلم و600 مسلسل، إضافة إلى الاتصال بالهواتف المحمولة، وشاشات عالية الدقة، وسماعات بلوتوث، ومنافذ شحن في جميع المقاعد.

كما تتضمن تجربة السفر منتجات سعودية من شركة كياني، وحقائب مخصصة للأطفال بالتعاون مع ديزني، إلى جانب قوائم طعام متنوعة وبرنامج متكامل يعزز راحة المسافرين طوال الرحلة.

ويُعد خط الرياض–دكا أحدث الوجهات التي يطلقها طيران الرياض ضمن خططه التوسعية، بعد بدء تشغيل رحلاته التجارية المنتظمة في يونيو الماضي، إذ يسير الناقل حاليًا رحلات إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، ويواصل تنفيذ خطته لبناء شبكة عالمية تربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، دعمًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ورؤية المملكة 2030.