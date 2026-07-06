بدأ "طيران الرياض" الناقل الوطني الجديد للسعودية، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم، في بيع التذاكر لرحلاته اليومية بين العاصمة الرياض ومدينة مومباي الهندية.

وبحسب بيان الشركة سيسهم هذا المسار الحيوي، الذي سينطلق في 4 أغسطس المقبل في تعزيز مهمة الناقل لربط السعودية بأبرز المراكز العالمية والإقليمية، كما تعد مومباي الوجهة التاسعة من طيران الرياض.

وستُسيّر الرحلات اليومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي بمومباي عبر طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر".

وتشكل هذه الخطوة الإستراتيجية بوابة هامة لطيران الرياض لدخول السوق الهندية، التي تعد واحدة من أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على السفر بين البلدين، وتسهيل حركة قطاع الأعمال.

ويسهم الخط الجديد في تعزيز موقع الرياض كمنصة لوجستية عالمية، توفر خيارات ربط ومباشرة للمسافرين من مومباي للوصول إلى عواصم عالمية بارزة مثل لندن ومدريد.

يذكر أن "طيران الرياض" أضاف خلال يونيو الماضي وجهتين جديدتين إلى شبكته المتنامية، وهما ملقا وكوالالمبور عبر 3 رحلات أسبوعية.

شركة "طيران الرياض" تأسست في 12 مارس 2023، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع السعودية الإستراتيجي الذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم؛ آسيا وإفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.