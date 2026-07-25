قالت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إنها نفذت عملية رد عسكري "متناسب" ضد أهداف عسكرية "مشروعة" تابعة لجماعة الحوثي المسلحة في مدينة الحديدة اليمنية.

اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، أكد عدم استهداف ميناء الحديدة، وقال إن الضربات ركزت على "أهداف عسكرية مشروعة تابعة للمليشيا الحوثية".

أوضح المالكي أن الأهداف مرتبطة بالتهديد على السفن في البحر الأحمر، وقال إن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها.

السفينة "NCC MASA"، التابعة لإحدى الشركات السعودية، كانت قد تعرضت يوم الجمعة لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، نتج عنه إصابة طفيفة في بدن السفينة، وفقا لما نقلته "واس" عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية.

لكنها واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها، وفقا لذلك المصدر.

الهجوم على السفينة جاء بعد يوم واحد من تعرض البسفينة "ENCELIA" التابعة لأحد الشركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.

الموانئ اليمنية تعمل بصورة طبيعية

بحسب المتحدث باسم القوات المشتركة، فإن جميع الموانئ اليمنية بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل السلع الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء.

وذكر المتحدث أن جماعة الحوثي المسلحة ما زالت ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، "وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها وتزيد من معاناة أشقائنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم".

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المالكي قال: "إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية".

وأكد أن السعودية "وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات".

وقال إن الرد اليوم كان "حازمًا وقويًا" بعد أن وضع التحالف "أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق".