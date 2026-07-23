أبدى مشاركون في مسيرة شعبية حشادة في مدينة تعز اليمنية اليوم الخميس تأييدهم لتوجه حكومي نحجو استئناف صادرات البلاد من النفط، وقرارات مجلس القيادة الرئاسي الرامية إلى حماية سيادة البلاد.

الحكومة الويمنية كات أعلنت أمس الأربعاء البدء الفعلي باستئناف تصدير النفط، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 4 أعوام، حين توقف جراء تداعيات هجمات جماعة الحوثي المسلحة.

المشاركون في المسيرة الشعبية أيدوا الإجراءات الحكومية الخاصة باستئناف تصدير النفط، واعتبروها قراراً وطنياً مسؤولاً يستهدف استعادة الموارد السيادية للدولة وتمكينها من صرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني.

المشاركون في المسيرة رفعوا لافتات تحمل علمي السعودية واليمن جنبا إلى جنب WhatsApp Image 2026-07-23 at 15.44.00 (2)

محافظة تعز، التي تعيش حصاراً متواصلاً منذ نحو 10 سنوات، راح ضحيته قتلى وجرحى، أدان سكانها المشاركون في المسيرة كذلك ما وصفوها بتدخلات النظام الإيراني في الشأن اليمني، ودعمه "السياسي والعسكري" لجماعة الحوثي.

كان الحوثيون قد هددوا كذلك بتعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب، الذي يعد مسارا بديلا للصادرات من وإلى آسيا في ظل تعطل الملاحة في مضيق هرمز على أثر استئناف التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة.

المشاركون في المسيرة أصدروا بيانا دعا إلى توحيد الصف الوطني والالتفاف حول مشروع الدولة وقيادتها السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

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الحشود توافدت إلى تعز من مختلف مديريات المحافظة WhatsApp Image 2026-07-23 at 15.43.59

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ثمن البيان كذلك مواقف السعودية إلى جانب الشعب اليمني، ودعمها المتواصل لمؤسسات الدولة، وإسهاماتها في تخفيف المعاناة الإنسانية وتمويل المشاريع التنموية والخدمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتوافدت إلى مدينة تعز حشود جماهيرية من مختلف مديريات المحافظة، ومثلت عدداً واسعاً من المكونات السياسية والاجتماعية، والأحزاب والتنظيمات، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الوجهاء والشخصيات الاجتماعية.