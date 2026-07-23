مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية صرح بأن سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.
المصدر أكد سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الاجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية، عادا هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.
لكن أسعار النفط واصلت الصعود ليكسر خام القياس العالمي مزيج برنت حاجز 100 دولار.
خام القياس العالمي سجل ارتفاعا بـ 6.55% إلى 100.2 دولار بحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.5% إلى 91.6 دولار.
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أحمد عسيري، المحلل لدى "بيبرستون" قال: "لا تزال التوقعات القريبة للنفط الخام إيجابية، إذ تقيم الأسواق احتمالا مقلقا لحدوث انقطاعات في الإمدادات عبر مضيق آخر"، بحسب ما نقلته عنه "الفرنسية".
بنك "جولدمان ساكس" قال إن خام برنت قد يتجاوز 120 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام، وأن يبلغ متوسطه 100 دولار في العام المقبل إذا استمر تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى 2027، مع احتمال ارتفاعه أكثر إذا تعرض مضيق باب المندب وقناة السويس أيضا لتعطلات مستمرة.
ذكر الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز يخضع لسيطرته وأنه "مغلق تماما" في ظل استمرار العمليات الأمريكية في المنطقة، محذرا من أنه لن يسمح لأي ناقلة بالدخول أو الخروج عبر المضيق دون التنسيق مع إيران.
وقال الجيش الأمريكي إنه نفذ هجمات على إيران لليلة 12 على التوالي بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران في كل مرة تطلق فيها النار على سفينة في مضيق هرمز، لتتصاعد حدة التوتر في الحرب.
يتوقع "جولدمان ساكس" أن تحافظ أسعار النفط على معظم مكاسبها الأحدث خلال يوليو وأغسطس مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية، مدعومة بانخفاض الإنتاج في الشرق الأوسط، والطلب الموسمي على السفر في الصيف، والتباطؤ الحاد في السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية من النفط.
في الوقت نفسه، سجلت هوامش الديزل الأوروبية رقما قياسيا بلغ 66.25 دولار للبرميل في 17 يوليو تموز، مدعومة بحظر روسيا تصدير الديزل في أعقاب الهجمات الأوكرانية المتكررة على مصافيها والمخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط، ووصلت إلى 65.30 دولار للبرميل اليوم.
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ضربات أمريكا على إيران تتواصل
هددت أمريكا بقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة، ووشن هجوم على جبل "بيك آكس"، وهو موقع يشتبه في كونه موقعا نوويا سريا في إيران.
يزيد هذا الوضع احتمالية استمرار القتال المؤدي إلى زيادة الضغط على أسواق النفط.