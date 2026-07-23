سجلت أسعار النفط ‌أعلى مستوياتها منذ شهرين تقريبا اليوم الخميس مواصلة مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، تحت ضغط التوترات في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار محاولات إيران تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وتهديد الشحت عبر مضيق باب المندب من قبل جماعة الحوثي المسلحة في اليمن.

مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية صرح بأن سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.

المصدر أكد سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الاجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية، عادا هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

لكن أسعار النفط واصلت الصعود ليكسر خام القياس العالمي مزيج برنت حاجز 100 دولار.

خام القياس العالمي سجل ارتفاعا بـ 6.55% إلى 100.2 دولار بحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.5% إلى 91.6 دولار.

مضيق باب المندب مضيق باب المندب

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أحمد عسيري، المحلل لدى "بيبرستون" قال: "لا تزال التوقعات القريبة للنفط الخام إيجابية، ‌إذ تقيم الأسواق ‌احتمالا مقلقا لحدوث انقطاعات في الإمدادات عبر مضيق ​آخر"، بحسب ما نقلته عنه "الفرنسية".

بنك "جولدمان ساكس" قال إن خام برنت قد ⁠يتجاوز 120 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام، وأن ‌يبلغ متوسطه 100 دولار في العام المقبل ‌إذا استمر تعطل حركة الملاحة في مضيق ​هرمز حتى 2027، مع احتمال ارتفاعه أكثر ‌إذا تعرض مضيق باب المندب وقناة السويس أيضا لتعطلات مستمرة.

ذكر الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز يخضع لسيطرته وأنه "مغلق تماما" في ظل استمرار العمليات ‌الأمريكية في المنطقة، محذرا من أنه لن يسمح لأي ناقلة بالدخول أو الخروج عبر المضيق دون التنسيق مع إيران.

سفن في مضيق هرمز : صورة من "رويترز" __2026-07-23T043313Z_50055747_RC22IMA3SQZV_RTRMADP_3_OIL-ASIA-COLUMN-RUSSELL-1784781381

وقال ⁠الجيش الأمريكي إنه ⁠نفذ هجمات على إيران لليلة 12 على التوالي بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران في كل مرة تطلق فيها النار على سفينة في مضيق هرمز، لتتصاعد حدة التوتر في الحرب.

يتوقع "جولدمان ساكس" أن تحافظ أسعار النفط على معظم مكاسبها الأحدث خلال يوليو وأغسطس مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية، مدعومة بانخفاض الإنتاج في الشرق الأوسط، والطلب الموسمي على السفر في الصيف، والتباطؤ الحاد في السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية من النفط.

في الوقت نفسه، سجلت هوامش الديزل الأوروبية رقما قياسيا بلغ 66.25 دولار للبرميل في 17 يوليو تموز، مدعومة ​بحظر روسيا تصدير الديزل في أعقاب ​الهجمات الأوكرانية المتكررة على مصافيها والمخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط، ووصلت إلى 65.30 دولار للبرميل اليوم.

كانت الرياض أدانت تهديدات الحوثيين للملاحة، متعهدة بحماية سفنها والاستمرار بدعم الشعب اليمني، في وقت أكدت فيه قوات التحالف، أنها سترد على التهديدات للسفن العابرة بكل حزم وقوة.

هذه الهجمات على ناقلات في البحر الأحمر، من شأنها زيادة توترات الصراع الذي عرقل حركة المرور عبر مضيق هرمز، وأصبح البحر الأحمر طريق تصدير رئيسي تعتمد عليه السعودية بصورة متزايدة، وارتفعت الشحنات من موانئ المملكة عليه إلى مستويات قياسية الأسابيع الأخيرة.

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ضربات أمريكا على إيران تتواصل

بينما واصلت أمريكا شن ضربات على إيران، وذكرت أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية، فقد قللت واشنطن وطهران من احتمالية إجراء محادثات سلام.

هددت أمريكا بقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة، ووشن هجوم على جبل "بيك آكس"، وهو موقع يشتبه في كونه موقعا نوويا سريا في إيران.

يزيد هذا الوضع احتمالية استمرار القتال المؤدي إلى زيادة الضغط على أسواق النفط.

كانت أسعار النفط قد قفزت 30% هذا الشهر، وسط هجمات استهدفت عدة سفن في مضيق هرمز في محاولة لفرض السيطرة على الممر الذي تمر عبره خمس إمدادات الطاقة العالمية قبل الحرب.

رغم الارتفاع الأخير، لا تزال أسعار الخام القياسي أقل من مستوياتها المسجلة خلال الحرب، عندما بلغ سعر "برنت" 126 دولارا للبرميل، ما يشير إلى أن الأسواق لا تتوقع حاليا العودة إلى الحرب الشاملة.