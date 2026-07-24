تعرضت السفينة "NCC MASA" التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، نتج عنه إصابة طفيفة في بدن السفينة، وفقا لما نقلته "واس" عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية.

المصدر أوضح أن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها.

وعد استمرار هذه الاستهدافات انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

يأتي ذلك بعد يوم من تعرض البسفينة "ENCELIA" التابعة لأحد الشركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.

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ما زال ملايين البراميل من النفط السعودي تُشحن من الساحل الغربي للمملكة على البحر الأحمر إلى السوق العالمية، رغم تهديدات وهجمات جماعة الحوثيين في اليمن ضد حركة الملاحة في باب المندب.

يُعد ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر أحد أهم المسارات البديلة في سوق النفط، في وقتٍ تحاول إيران وقف تدفق الخام عبر مضيق هرمز.

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