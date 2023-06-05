ربة منزل مصرية تصبح أشهر طاهية في جزيرة قرصاية بنهر النيل

هذا القارب الصغير ينقل زوار جزيرة قرصاية بنهر النيل في الجيزة إلى مطبخ صغير في منزل أم ندى. خرج من هذا المطبخ وجبات طعام إلى جميع من دخل الجزيرة، وصولا إلى موظفي مؤسسة فيري نايل الذين يعملون في الجزيرة الذين كانوا يواجهون مصاعب في وصول طعام ملائم لهم بمكان عملهم. ومن مطبخها الصغير في منزلها، تحمل أم ندى برفقة أخريات يساعدنها صواني الطعام على رؤوسهن ويمشين نحو 800 متر لتلبية وجبات الطعام إلى مقر فيري نايل بالجزيرة.

وقالت رشا محمود (أم ندى)، الطباخة المسؤولية في مطعم شوكة ومجداف المجتمعي: "قد تبلورت لدينا فكرة فتح مطعم باسم شوكة ومجداف، سيكون مفتوحا دائما لاستقبال الزبائن، من جميع الأنواع، وستكون هناك خدمة توصيل أيضا".

تساهم أم ندى، وهي أم لخمس فتيات، في تطوير جزيرة قرصاية بتوفيرها فرص عمل لنساء أخريات يتقاضين أجورهن بالساعة.

وأضافت رشا: "الناس تمدح أكل البيت، والغالبية يقولون إنهم يفضلونه على أكل المطاعم".

يجري إنشاء مطبخ شوكة ومجداف الآن ومن المقرر تشغيله بشكل كامل في أغسطس المقبل.