جرينبيس : السفر بالقطار في أوروبا أنظف للمناخ لكنه أغلى من الطيران

أظهرت دراسة أعدتها منظمة جرينبيس، أن السفر بالقطار بين المدن الأوروبية، على الرغم من كونه أكثر صداقة للمناخ، غالبا ما يكون أكثر تكلفة من السفر جوا.

المنظمة قارنت أسعار التذاكر في 142 مسارا لا تتجاوز 1500 كيلومتر، وتبين أن القطار كان أغلى في 47% منها، بينما كانت الرحلات الجوية أرخص في 54% من بين 109 مسارات عابرة للحدود تم فحصها، وعند إضافة 33 خطا داخليا، ظل القطار الخيار الأرخص في 45.5% من جميع الحالات، بينما كانت الأسعار متقاربة في 7% من المسارات.

دعت إلى فرض ضرائب أعلى على الرحلات الجوية وتحسين شروط سفر ركاب القطارات. وقالت الخبيرة في شؤون النقل بالمنظمة لينا دونات، إنه من غير العادل أن تكون رحلات القطار الطويلة باهظة الثمن بينما تدعم الرحلات الجوية بشكل كبير عبر إعفاءات ضريبية، مضيفة "السفر بالقطار صديق للمناخ، لذلك يجب أن يكون دائما الخيار الأرخص مقارنة بالطيران".

الدراسة أشارت إلى أن التحليل لم يشمل تكاليف الأمتعة التي غالبا ما تفرضها شركات الطيران، أو الخصومات العائلية التي تقدمها أحيانا شركات السكك الحديدية، لافتة إلى أن الأسعار تمت مقارنتها في 9 مواعيد مختلفة للحجز.