"هيئة السوق" تقر زيادة رأسمال "أكوا باور" بـ 7.1 مليار ريال عبر حقوق أولوية

​وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة أكوا باور زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 7.12 مليار ريال، بحسب ما أعلنته الهيئة في بيان اليوم.

وستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأصدر قرار الهيئة بعد مراجعة متطلبات نظامية ومعايير كمية ونوعية مطبقة على جميع الشركات المتقدمة بطلب زيادة رأس المال. سيتم نشر نشرة إصدار الأسهم وتوفيرها للجمهور قريبا.

وذكرت الهيئة في بيانها، "من المهم للمستثمرين الاطلاع على نشرة الإصدار بالكامل قبل اتخاذ قرار الاستثمار، نظراً لأنها تحتوي على معلومات تفصيلية حول الشركة والطرح وعوامل المخاطرة".

وأشارت إلى أن مراجعة النشرة تعدُّ أمرا ضروريا بهدف تقييم جدوى الاستثمار في ظل وجود مخاطر محتملة، وفي حال عدم فهم محتوياتها، ينصح المستثمرون بمراجعة مستشار مالي مرخص.