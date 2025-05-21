أنت هنا

  • الشركات
  • "هيئة السوق" تقر زيادة رأسمال "أكوا باور" بـ 7.1 مليار ريال عبر حقوق أولوية
﻿

"هيئة السوق" تقر زيادة رأسمال "أكوا باور" بـ 7.1 مليار ريال عبر حقوق أولوية

"هيئة السوق" تقر زيادة رأسمال "أكوا باور" بـ 7.1 مليار ريال عبر حقوق أولوية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 21 مايو 2025 9:00 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 21 مايو 2025 8:53 صباحا

​وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة أكوا باور زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 7.12 مليار ريال، بحسب ما أعلنته الهيئة في بيان اليوم.

وستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأصدر قرار الهيئة بعد مراجعة متطلبات نظامية ومعايير كمية ونوعية مطبقة على جميع الشركات المتقدمة بطلب زيادة رأس المال. سيتم نشر نشرة إصدار الأسهم وتوفيرها للجمهور قريبا.

وذكرت الهيئة في بيانها، "من المهم للمستثمرين الاطلاع على نشرة الإصدار بالكامل قبل اتخاذ قرار الاستثمار، نظراً لأنها تحتوي على معلومات تفصيلية حول الشركة والطرح وعوامل المخاطرة".

وأشارت إلى أن مراجعة النشرة تعدُّ أمرا ضروريا بهدف تقييم جدوى الاستثمار في ظل وجود مخاطر محتملة، وفي حال عدم فهم محتوياتها، ينصح المستثمرون بمراجعة مستشار مالي مرخص.

مقالات ذات صلة

أرباح "أكواباور" السعودية للربع الأول تتجاوز التوقعات بنموها 44 %

Thu, 8 2025

"أكواباور" تبدأ التشغيل التجاري الكامل لمحطتي طاقة رياح في أوزباكستان

Sun, 6 2025

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

"مصرف الإنماء" : 500 مليون دولار قيمة طرح الصكوك بعائد سنوي 6.5%

21 مايو 2025
الشركات

أكبر طرح عالمي خلال 2025 يعزز حصيلته بجمعه أكثر من 5 مليارات دولار

21 مايو 2025
الشركات

هوندا تقلص خططها للاستثمار في إستراتيجية التحول للسيارات الكهربائية

20 مايو 2025
الشركات

عمومية "أرامكو" تناقش تقرير وقوائم 2024 بحضور مجلس الإدارة

20 مايو 2025
الشركات

22 مايو نهاية الاكتتاب في 422.4 ألف من أسهم "الخزامى التجارية" في "نمو"

20 مايو 2025
الشركات

"أساس مكين" تواصل استقبال طلبات الاكتتاب لطرحها في سوق "نمو"

20 مايو 2025