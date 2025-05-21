أكبر طرح عالمي خلال 2025 يعزز حصيلته بجمعه أكثر من 5 مليارات دولار

جمعت شركة كونتيمبوريري أمبيريكس تكنولوجي 5.2 مليار دولار من طرح أسهمها في هونج كونج، بعد أن مارس مرتبو الصفقة خيار التخصيص الزائد، أو ما يسمى "جرين شو" لزيادة حجم الطرح، ما عزز حجم أكبر إدراج في العالم هذا العام.

الشركة الصينية العملاقة لبطاريات السيارات الكهربائية المعروفة باسم "كاتل"، أصدرت 20.3 مليون سهم إضافي، تمثل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة للإدراج بعد خيار زيادة الحجم، وفقا لإشعار قدمته إلى بورصة هونج كونج أمس الثلاثاء، ومن شأن هذا أن يزيد حجم الصفقة من 4.5 مليار دولار.

أسهم "كاتل" التي تتداول أيضا في بورصة شينزين، ارتفعت 16% في أول تداول لها في بورصة هونج كونج أمس الثلاثاء، وصعدت 8% اليوم الأربعاء.

على الرغم من إدراجها على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية والاضطرابات الجيوسياسية، مضت صفقة "كاتل" قدما، ويبعث هذا الطرح الأولي بإشارة تفاؤل إزاء عمليات الإدراج الثانوية الأخرى للشركات الصينية في هونج كونج، ويتوقع صانعو الصفقات أن تُسهم هذه الطروحات بشكل كبير في انتعاش بيع الأسهم في هونج كونج هذا العام.