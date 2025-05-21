"مصرف الإنماء" : 500 مليون دولار قيمة طرح الصكوك بعائد سنوي 6.5%

كشف مصرف الإنماء اليوم، عن الانتهاء من طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، لتحسين رأس المال ولأغراض مصرفية عامة.

"الإنماء" أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن قيمة الطرح بلغت 500 مليون دولار لـ 2500 صك بعائد سنوي 6.5%، على أن يجوز استردادها بعد 5.5 عام، فيما كان الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار.

"الإنماء" الذي تأسس في 2006 تبلغ قيمته السوقية اليوم 74.6 مليار ريال، يملك فيه صندوق الاستثمارات العامة حصة 10% من رأس المال، حيث يعمل في جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.

المصرف كان قد قام بتعيين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة، حيث سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقا للائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.

صافي أرباح "الإنماء" للربع الأول من العام الجاري كان قد ارتفع 15% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار ريال، مدعوما بنمو إجمالي دخل العمليات 9.7%، جراء زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى.

مجلس إدارة المصرف كان قد قرر توزيع 746.1 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهميه للربع الأول بواقع 30 هللة للسهم تمثل 3% من قيمة السهم الاسمية، على أن يكون تاريخ الأحقية 13 مايو المقبل، والتوزيع 27 من الشهر ذاته، حيث تم استبعاد 12.8 مليون سهم باعتبارها خزينة عند احتساب قيمة العائد على السهم.