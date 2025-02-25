النفط يصعد وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أمريكية على إيران

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات جديدة على تدفقات نفط إيران، معتبرة هذه الخطوة بمنزلة العودة إلى إستراتيجية "الضغط الأقصى"، وزاد خام تكساس إلى 71 دولارا للبرميل بعد أن سجل ارتفاعا 0.4% أمس الإثنين، بينما أغلق خام برنت قرب 75 دولارا.

فرضت أمريكا قيودا جديدة على وسطاء وشركات شحن وأفراد زعمت أنهم مرتبطون بشحنات غير قانونية من نفط إيران، مستهدفة 22 شخصا و13 سفينة. تتوزع الكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران والإمارات وهونج كونج والهند والصين.

الخام يشهد بداية مضطربة

شهدت أسعار النفط بداية مضطربة لهذا العام، حيث ارتفعت في البداية بسبب الطقس البارد وجولة سابقة من العقوبات الأمريكية، ثم تراجعت بسبب مخاوف تتعلق بالتعريفات الجمركية بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه.

قال ترمب في مؤتمر إن الرسوم الجمركية المقرر فرضها على كندا والمكسيك الشهر المقبل "إجراءات قد تؤثر في شحنات النفط وترفع التكاليف" لا تزال "في موعدها المحدد".

بجانب العقوبات على إيران، يواجه المتداولون عددا من التحديات المتعلقة بالإمدادات. وبينما يُتوقع على نطاق واسع أن يؤجل تحالف "أوبك+" مرة أخرى زيادة الإنتاج، يسعى العراق إلى استئناف تدفقات النفط عبر خطوط الأنابيب من كردستان، كما أن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد تؤثر في شحنات النفط الروسي.

في لندن من المقرر أن يبدأ مؤتمر الأسبوع الدولي للطاقة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث سيتحدث كل من رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، ومسؤولون تنفيذيون من كبرى شركات الطاقة حول التوقعات المستقبلية لأسواق النفط.