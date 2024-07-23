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33 مليار ريال مصروفات التأمينات الاجتماعية للمنافع التأمينية في الربع الثاني

33 مليار ريال مصروفات التأمينات الاجتماعية للمنافع التأمينية في الربع الثاني
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024 6:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 23 يوليو 2024 8:25 مساء

بلغت مصروفات المنافع التأمينية أكثر من 33 مليار ريال للربع الثاني من العام الجاري، وذلك وفقا للتقرير الربعي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن مصروفات المنافع التأمينية التي تشمل القطاعين العام والخاص بلغت أكثر من 33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2024، كما تجاوزت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" 344 مليون ريال، وبلغت مصروفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 179 مليون ريال.

وبلغت المعاملات المنجزة أكثر من 9.5 مليون معاملة تم إنجازها إلكترونيا كاملة عبر جميع المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.

وتجاوزت شهادات مقدار المنافع التي تم إصدارها خلال الفترة أكثر من 740 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية التي تتيح التواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي خلال فترة التقرير أكثر من 175 ألف زيارة.

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