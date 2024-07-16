إلغاء طرح أسهم "مجمع أكاديمية الحقيل الطبي" في السوق الموازية

قررت شركة مجمع أكاديمية الحقيل الطبي الرقمي التخصصي اليوم الثلاثاء إلغاء الطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية "نمو" بعد التشاور مع المستشار المالي، مشيرة إلى أن القرار حرصا على مصلحة المستثمرين والمساهمين.

وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" يأتي ذلك بهدف ضمان تحقيق أفضل الظروف الممكنة للإدراج. وأفادت أن قرارها يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين في قوة واستدامة أعمالها.

وأوضحت الشركة أن وفقا لإستراتيجيتها وآفاقها المستقبلية قررت أنه سيكون من مصلحة المساهمين والمستثمرين العودة إلى إدراجها في السوق في مرحلة لاحقة.

كانت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية هي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل. وحدد حينها النطاق السعري للطرح بين 118 إلى 125 ريالا للسهم الواحد.

يذكر أن الشركة حصلت على موافقة السوق في نهاية ديسمبر 2023 على إدراج أسهمها في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية في مارس 2024.