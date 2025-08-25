"آل سعيدان" توقع شراكة مع "Rekeep Saudi" لتأسيس شركة متخصصة في إدارة المرافق

وقعت شركة آل سعيدان السعودية العاملة في مجال العقارات شراكة إستراتيجية مع شركة Rekeep Saudi العالمية العاملة في مجال إدارة المرافق المتكاملة، وذلك لتأسيس شركة جديدة متخصصة في إدارة المرافق، يكون مقرها في العاصمة السعودية الرياض.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز كفاءة المشاريع العقارية وخدمة عملاء الشركة، حيث تم توقيع الشراكة خلال فعاليات معرض 2025 SFMA EXPO في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد بن سعيدان أن هدف الشراكة هو تأسيس شركة مشتركة لإدارة المرافق مقرها الرياض، حيث ستمثل خطوة محورية لتطوير القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية في تعزيز استدامة المشاريع العقارية وضمان كفاءتها التشغيلية على المدى الطويل، وأضاف: "إدارة المرافق لا تقتصر على التشغيل والصيانة فحسب، بل تشمل تحسين خدمة العملاء ورفع معايير السلامة والجودة بالمجمعات والمشاريع".

بن سعيدان أشار إلى أن الشركة تحرص على تقديم أرقى الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن الشراكة مع Rekeep Saudi تُظهر الالتزام بنقل الخبرات الدولية إلى السوق المحلية وتهيئة بيئة جاذبة لجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق مستويات أفضل من جودة الحياة في السعودية.

وبين نائب رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان أن المبادرة ستدعم بشكل مباشر تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التنمية العقارية والاقتصادية.

يذكر أن شركة Rekeen Saudi تحظى بخبرة واسعة عالميا تمتد لأكثر من 80 عاما في إدارة المرافق وإدارة المصانع إلى النظافة البيئية، بما في ذلك الصيانة الخضراء وإدارة الممتلكات وصولا إلى الخدمات المتخصصة للمستشفيات، حيث تخدم أكثر من 500 منشأة صحية وتدير أكثر من 850 عقدا في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، ما يضمن نقل خبرات عالمية ذات كفاءة عالية إلى السعودية.