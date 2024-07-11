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"سليب هاي" التابعة لـ "صدق" تفتتح فرعها الأول في مصر

"سليب هاي" التابعة لـ "صدق" تفتتح فرعها الأول في مصر
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 11 يوليو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 11 يوليو 2024 10:57 صباحا

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" اليوم افتتاح شركتها التابعة في مصر الشركة العربية لصناعة مراتب السست الإسفنج "سليب هاي" لفرعها الأول لبيع منتجات الشركة من خلال علامتها التجارية (.sh) في مركز "سيتي ستارز" الذي يقع في مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" إن الافتتاح يأتي تماشيا مع خطتها في تعزيز مبيعاتها وتوسيع قاعدة عملائها.
وتعد "سليب هاي" من الشركات الرائدة في مجال صناعة الإسفنج والمراتب في مصر، وسيظهر الأثر المالي لهذا الفرع في إيرادات الشركة خلال 2024.

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