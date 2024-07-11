"العربية" تؤسس شركة ذات غرض خاص بالشراكة مع "السعودية للذكاء الاصطناعي"

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية اليوم تأسيس "شركة ذات غرض خاص" شركة تحالف العربية الذكية للدعاية والإعلان "شركة ذات مسؤولية محدودة" بالشراكة مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، التي تهدف إلى إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض.

وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" إنه تم تأسيس شركة تحالف العربية الذكية للدعاية والإعلان برأسمال قدرة مليون ريال سعودي، بملكية 90 % للشركة العربية للتعهدات الفنية، و10 % للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، وسيكون مقرها الرئيس في العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت "العربية للتعهدات الفنية" أن الشراكة تأتي تنفيذا للعقد الموقع مع شركة ريمات الرياض للتنمية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض الذي تم إعلانه سابقا على صفحة الشركة في موقع "تداول".