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  • "أسمنت الجوف" توقع عقدا مع شركة "المهيلب" بقيمة 70 مليون ريال

"أسمنت الجوف" توقع عقدا مع شركة "المهيلب" بقيمة 70 مليون ريال

"أسمنت الجوف" توقع عقدا مع شركة "المهيلب" بقيمة 70 مليون ريال
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاربعاء 3 يوليو 2024 10:00 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 3 يوليو 2024 10:13 صباحا

وقعت شركة أسمنت الجوف عقدا بقيمة 70 مليون ريال لبيع منتجاتها (الأسمنت) مع شركة سليمان بن صالح المهيلب وابناءه
وتبلغ مدة العقد 12 شهرا ميلاديا من تاريخ التوقيع.
وتتوقع الشركة انعكاس الاثر المالي للعقد أيجابيا على قوائمها المالية بداية من الربع الثالث لعام 2024.
وبحسب حسابات "الاقتصادية" تمثل قيمة العقد البالغة 70 مليون نحو 23% من ايرادات العام الماضي.
يذكر أن  أن شروط البيع تمت دون أي شروط تفضيلية ووفق سعر السوق.

كما وقعت أسمنت الجوف عقدا آخر مع شركة سليمان بن صالح المهيلب وابناءه لشراء أسطول من السيارات بتكلفة 31.8  مليون ريال مقابل منتجات من الشركة وخصم جزء المديونية.
مؤكدة تم توريد 50% من أعداد السيارات المرتبطة بالعقد واستلامها بأرض مصنع شركة أسمنت الجوف, وتتوقع الشركة استلام المتبقي من الشاحنات خلال الربع الثالث من عام 2024.

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