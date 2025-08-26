"كوريان أير" تعتزم شراء 100 طائرة من "بوينج" الأمريكية بـ 50 مليار دولار

أبرمت شركة الطيران الكورية الجنوبية "كوريان أير" صفقة قيمتها 50 مليار دولار تشمل شراء أكثر من 100 طائرة من شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" وعدد من المحركات وعقد صيانة محركات لمدة 20 عاما، وذلك على على هامش لقاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن مساء أمس الاثنين.

"كوريان أير" قالت في بيان "إن الصفقة تشمل 103 طائرات من الجيل الجديد لطائرات "بوينج" بقيمة 36.2 مليار دولار، و 19 محرك إضافي من "جنرال إلكتريك إيروسبيس" و "سي.إف.إم" بقيمة 690 مليون دولار، وعقد صيانة للمحركات لمدة 20 عاما مع "جنرال إلكتريك إيروسبيس" بقيمة 13 مليار دولار.

الشركة بينت أن الصفقة خيار لتعزيز شراكتها مع الصناعات الأمريكية، وأن هذا استثمار إستراتيجي سيعزز القدرات التشغيلية لها وقدرتها التنافسية في السوق العالمية، ويعزز العلاقات التجارية التي ستقود النمو المستدام"، موضحة أن الصفقة تشمل 20 طائرة 9-777، و 25 طائرة 10-787، و 50 طائرة 10-737، و 8 طائرات شحن طراز 8-777 إف، ومن المقرر تسليم الطائرات على مراحل حتى نهاية 2030.