"فقيه الطبية" تربح 60.7 مليون ريال خلال الربع الأول نتيجة تزايد أعداد المراجعين

نمت صافي أرباح شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه العاملة في قطاع الرعاية الصحية بشكل طفيف خلال الربع الأول من 2024 إلى 60.7 مليون ريال مقابل 60.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 0.297%، وفقا لبيان نتائج الشركة على موقع "تداول" اليوم للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 ( ثلاثة أشهر).

وأكدت الشركة نمو الإيرادات بنسبة 28.5% في الربع الاول من العام 2024 لتصل إلى 680.3 مليونا من 529.4 مليونا في الربع الأول من 2023، مدفوعة بتزايد أعداد المرضى في جدة والرياض وعقد التشغيل والإدارة الذي أبرمته المجموعة في نيوم.



وبلغ الربح التشغيلي 107 مليون ريال في الربع الأول مقابل 84.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 27%.