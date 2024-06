"سيتي ووك" .. الوجهة المثلى في موسم جدة 2024

انطلقت مساء الجمعة، فعاليات منطقة "سيتي ووك"، إحدى أبرز وجهات موسم جدة 2024، وسط أجواء حماسية وترحيب واسع من الزوار.

ويهدف الحدث إلى تقديم تجربة استثنائية تلائم جميع أفراد العائلة، من خلال مجموعة متنوعة من المناطق الترفيهية المبتكرة، التي تدمج بين الثقافات المختلفة والمغامرات المثيرة.

وتفتح "سيتي ووك" أبوابها للزوار من 28 يونيو حتى 17 أغسطس على مساحة شاسعة تبلغ 280 ألف متر مربع، وتضم 8 مناطق فرعية مبتكرة، اثنتان منها تضافان لأول مرة هذا العام، هما "مصر" و"الصين".

وتوفر (سيتي ووك) تجربةً استثنائية للترفيه والتفاعل تناسب جميع أفراد العائلة، حيث تضم أكثر من 80 مطعما ومقهى، و60 متجرا للتسوق، و30 لعبة حركية، و3 مسرحيات عربية، و 6 تجارب تفاعلية، وما يزيد على 30 لعبة مهارات وأركيد.

وتتميز "سيتي ووك" بمزيج فريد من التجارب المتنوعة، بدءا من منطقة "Wonder Wall" التي تقدم أصنافا متنوعة من الطعام المبتكر، محاطة بتصاميم إبداعية للمطاعم، التي تطل على نافورة ساحرة، في حين تتيح "بلدة الصين" (China Town) للزوار رحلة ساحرة على ظهر التنين، مع إمكانية التجول بين المباني المزينة بتصاميم صينية تقليدية، والمشاركة في فعاليات ترفيهية.

ولعشاق الرعب، تقدم (سيتي ووك) تجربتين مرعبتين تفاعليتين في"قرية الرعب" (Horror Village)، مع مغامرات مرعبة في متاهات وبيوت رعب بتقنيات حديثة، بينما تأخذ "The Other Dimension" الزوار في جولة عبر عوالم الرعب العلمي في تجربة غامضة ومثيرة.

وتقدم "Bubbly Land" ألعابا مائية تناسب جميع الأعمار، حيث تملأ الفقاعات الضخمة الهواء، ما يوجد جوا من المرح، بينما تقدم"ليالي القاهرة" (Cairo Nights) أجواء مصرية أصيلة، مع تذوق الأطعمة التقليدية.

وتعد "مدينة متروبوليتان" (Metropolitan Town) مدينة مستوحاة من العوالم الكرتونية، بألوانها الزاهية وتصاميمها الفريدة، وجهة مثالية للعائلات والأطفال.

فيما توفر منطقة (Joyplex) تجربة فريدة للأطفال وعائلاتهم، تشمل مغامرات تفاعلية ما ينمي قدرات الأطفال ويزيد من متعتهم.

وتعد حديقة الـ (City Walk) وجهةً للاسترخاء بين الأنهار، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجلسات ساحرة في أحضان الطبيعة.

وتضم (سيتي ووك) أيضا منطقتي (مصر)؛ التي تتيح للزوار رحلة عبر الزمن إلى عصور مصر القديمة، مع معالم أثرية وفعاليات ترفيهية، و(الصين) التي تتيح لهم استكشاف ثقافة الصين العريقة،من خلال الأنشطة التفاعلية والعروض الترفيهية.