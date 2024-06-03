المصطافون الصينيون يفضلون ضخ مئات المليارات داخل بلادهم

من المتوقع أن يضخ السائحون الصينيون الذي يخططون لزيارة وجهات محلية رقما قياسيا يبلغ 6.79 تريليون يوان (938 مليار دولار) في الاقتصاد الصيني هذا العام، متجاوزين لأول مرة المستويات المسجلة قبل الجائحة.

وفقا لتقرير صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي وشركة أكسفورد إيكونوميكس، يتوقع أن يكون إنفاق المصطافين المحليين أعلى 11 % من إنفاقهم في 2019 - قبل أن توقف جائحة كوفيد معظم السفر.

قالت جوليا سيمبسون، رئيسة مجلس السفر: "بدأ الصينيون في السفر مرة أخرى وهذا الاتجاه سيستمر في النمو. لقد أظهر قطاع السياحة علامات على المرونة والانتعاش القوي".

تنتظر دول عديدة بفارغ الصبر عودة السفر والإنفاق من أكبر سوق للمسافرين في العالم، حيث يعد المصطافون الصينيون قوة دافعة لصناعة السياحة العالمية في 2019، أتم المسافرون الصينيون 170 مليون رحلة خارج بلادهم أنفقوا خلالها 248 مليار دولار تقريبا - 14 % من الإنفاق السياحي العالمي، وفقا لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

لكن تأخر معالجة التأشيرات في دول مثل الولايات المتحدة والرحلات الجوية الدولية الأعلى تكلفة جعلا المصطافين الصينيين يقصدون مدنهم و"السفر عكس الناس" بهدف تجنب الأماكن المزدحمة.

في المقابل، لم تنتعش زيارة الأجانب إلى الصين بعد. يتوقع أن يصل إنفاق السياح الأجانب في البر الرئيس هذا العام إلى 715 مليار يوان، أي أقل نحو الربع من مستويات 2019. كانت الصين من بين آخر الاقتصادات الكبرى التي أعادت فتح حدودها ولم تعد الرحلات الجوية القادمة إلى مستويات ما قبل الإغلاق حتى الآن.

وفي الأشهر الأخيرة، خففت الصين قيود تأشيرات الدخول للزوار من تايلاند وماليزيا وسنغافورة، إلى جانب بعض الدول الأوروبية والسفن السياحية، في محاولة لتعزيز السياحة والاستثمار الداخليين. وفي بداية العام، قالت بكين إنها خففت متطلبات التأشيرة لـ11 دولة منذ يوليو 2023.

وأعلنت الصين عن وصول 82 مليون سائح العام الماضي - نحو 56 % من المستوى المسجل في 2019، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء. وبلغ عدد الزيارات من خارج هونج كونج وماكاو 13.8 مليون زيارة فقط، متخلفة عن المعدلات المسجلة قبل كوفيد بنحو 57 %.

وحتى مع ضعف اقتصاد البلاد واستمرار فتور الإنفاق على منافذ البيع بالتجزئة، يعد السفر أحد أقوى فئات الاستهلاك، وفقا لمورجان ستانلي. ودعم قطاع السياحة والسفر 80 مليون وظيفة في مجال السياحة والسفر هذا العام، أي أقل 2 % من 2019، وفقا للتقرير.