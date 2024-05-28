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"التأمينات الاجتماعية" تطلق آلية تسجيل العمل المرن المطورة

"التأمينات الاجتماعية" تطلق آلية تسجيل العمل المرن المطورة
الرياض : واس
  • الثلاثاء 28 مايو 2024 1:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 28 مايو 2024 1:22 مساء

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إطلاق آلية تسجيل العمل المرن المطورة من خلال تحسين الفوترة وتسجيل مدد المشتركين في نظام العمل المرن.

وأوضحت المؤسسة أن جوانب التحسين والتطوير على آلية تسجيل العمل المرن تضمنت عدم اشتراط حد أدنى لساعات العمل خلال الشهر، فيما سيكون الحد الأعلى لعدد الساعات 95 ساعة عمل منجزة، كذلك يقابل 8 ساعات عمل ضمن نظام العمل المرن يوم اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما يتم تسجيل شهر اشتراك بعد اكتمال 30 يوم عمل تحت مظلة نظام العمل المرن، كما تناولت التحسينات الاعتماد على ساعات العمل الفعلية التي يقوم صاحب العمل بإدخالها، فيما ستكون عملية الفوترة مؤتمتة بناء على الأيام المسجلة بشكل شهري دون الحاجة إلى الانتظار حتى اكتمال نصاب الساعات.

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