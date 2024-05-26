صدام بين «ماكدونالدز» وأصحاب الامتياز بشأن هوامش الربح الضئيلة

تصطدم مساعي ماكدونالدز بإغراء الأمريكيين بتناول وجبات أكثر خارج المنزل، مع اعتراضات أصحاب الامتياز، الذين يقولون إن رغبة الشركة العالمية في طرح عرض توفير جديد لمدة شهر يتضمن أربعة أصناف مقابل خمسة دولارات، سيخفض هوامش ربحهم الضئيلة أصلا، ، حسبما ذكرت بلومبرغ.

ويجادل أصحاب الامتياز بأن الصفقة سكتكلف أكثر من قيمتها، إذا بيع كل صنف على حدة، فسيكون الإجمالي أكثر من خمسة دولارات في معظم المدن، مثلا، في مطعم في لوس أنجلوس ستكلف الأصناف الأربعة نحو 8.50 دولار.

بالنسبة للرئيس التنفيذي، كريس كيمبتشينسكي، العرض يهدف إلى إغراء الأمريكيين بتناول وجبات أكثر خارج المنزل مرة أخرى، إذ أنه على مدى العامين الماضيين، أخذ التضخم قضمة كبيرة من أعمال المطاعم، وماكدونالدز حتما ليست الوحيدة التي تقدم خصومات.

وأعادت سلسلة برجر كنج وجبة التوفير بقيمة خمسة دولارات - قبل ماكدونالدز - وسيستمر العرض عدة أشهر، حسبما ذكرت "بارونز" نقلا عن "بلومبرغ".

وجبة بيجي باج مقابل 5 دولارات موجودة في قائمة مطاعم وينديز منذ 2019، في الأسبوع الماضي، رفعت السلسلة الرهان مع وجبة إفطار تكلف 3 دولارات.

ويريد كيمبتشينسكي الدخول في اللعبة لأنه دون وجبة توفير على مستوى البلاد، كما يعتقد، يمكن أن تضعف قدرة شركته على المنافسة. لكن لا تستطيع ماكدونالدز عادة مطالبة أصحاب الامتياز بخفض الأسعار. من بين نحو 13500 مطعم ماكدونالدز في الولايات المتحدة، يعمل 95 % بنظام الامتياز.

وهوامش الربح لأصحاب الامتياز صغيرة جدا - 10 % إلى 15 % - ولا تتحمل خصم 30 % على المدى الطويل دون دعم من الشركة، كما قالت الرابطة الوطنية للمالكين، وهي مجموعة مناصرة لأكثر من ألف مشغل محلي.

سلاسل الوجبات السريعة الأخرى ليست أفضل حالا، إذ تقول برجر كنج إن مطاعمها الأمريكية حققت متوسط ربح سنوي 205 آلاف دولار في 2023، بزيادة تقارب 50 % عن العام الماضي. بالنظر إلى متوسط مبيعات الوحدة البالغ 1.7 مليون دولار في العام الماضي، كان هامش الربح نحو 12 %. ومع ذلك وافق أصحاب الامتياز على تقديم وجبة التوفير.

وأشارت الشركة إلى أن التدفق النقدي لأصحاب الامتياز في الولايات المتحدة ارتفع 50 % تقريبا في المتوسط منذ 2018. وردت الرابطة بحجة أن التدفق النقدي لم يواكب التضخم بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

يدفع أصحاب الامتياز رسوم ملكية تبلغ 4 % أو 5 % من المبيعات، اعتمادا على تاريخ شراء المطعم، و4 % أخرى في رسوم التسويق والإيجار الذي يمكن أن يراوح بين 85 ألف دولار وأكثر من 600 ألف دولار في السنة.

ويبلغ متوسط مبيعات مطعم ماكدونالدز السنوي 3.5 مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات في الصناعة لكن بعد دفع النفقات العادية والرسوم والإيجار، يبقى لأصحاب الامتياز "ربح بنس واحد"، وفقا للرابطة.

وبما أن ماكدونالدز تفرض رسوم ملكية ورسوم تسويق بناء على مبيعات صاحب الامتياز، فقد تضخمت إيراداتها من مطاعم الامتياز وشكلت 60 % من الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، فيما كانت الحصة 33 % قبل 10 أعوام.

التحول في التركيز ليس مفاجأة لأن الامتياز أعلى ربحية لماكدونالدز من إدارة مطاعمها بنفسها، وتمتلك الشركة هامشا تشغيليا يبلغ 14 % على المنافذ المملوكة لها، لكنها تستقبل أكثر من 80 % من رسوم الامتياز على شكل أرباح - باستثناء تكاليف الشركة العامة مثل التسويق والتكنولوجيا.

لذلك، على الرغم من انخفاض إجمالي إيرادات ماكدونالدز خلال العقد الماضي، فقد ارتفع صافي الدخل 60 % تقريبا وهذا يعني أنها تعمل بهامش يبلغ 31 %، وهو أعلى كثيرا من مشغلي الامتياز.