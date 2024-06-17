ارتفاع أسهم "هيونداي" 6.34 % بعد تقدمها بطلب للاكتتاب العام في الهند

ارتفعت أسهم شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات اليوم الإثنين، وذلك بعدما أكدت أن فرعها في الهند تقدم بطلب للاكتتاب العام الأولي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن أسهم هيونداي ارتفعت بنسبة 6.34 % لتصل إلى 285 ألف وون (206 دولارات ) بعد فترة قصيرة من بدء التداول، لتصل لأعلى مستوى منذ 52 أسبوعا. وقلصت الأسهم مكاسبها الأولية لتصل إلى 279 ألف وون عند الساعة العاشرة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت هيونداي موتور قد قالت في وقت سابق من اليوم إن فرعها في الهند تقدم بأوراق الاكتتاب العام الأولي لهيئة تنظيمية هندية.

وأوضحت هيونداي أنه سوف يتم تحديد ما إذا كان سوف يتم إدراج فرعها في الهند في البورصة أم لا عقب مراجعة الهيئة التنظيمية الهندية الأوراق، ولكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.