ولي العهد: السعودية تدعو إلى وقف أي نشاط يؤثر في أمن الملاحة في البحر الأحمر 

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن السعودية تؤكد أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر، داعيا إلى وقف أي نشاط يؤثر في هذا الممر البحري.

وأضاف خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في القمة العربية في البحرين أن حرية الملاحة البحرية تعد مطلبا دوليا يتعلق بمصالح العالم أجمع، وندعو للتوقف عن أي نشاط يؤثر في سلامة الملاحة.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن السعودية أولت أهمية بالغة في القضايا العربية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة عربية لمتابعة التطورات في غزة.

وأكد ولي العهد أنه يجب مواصلة العمل لوقف العدوان الغاشم على فلسطين، مبينا أن السعودية تدعو إلى حل جميع الأزمات بالطرق السلمية.



ووصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى البحرين.

وتناقش القمة عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، وآفاق التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع بحث ملفات اقتصادية عدة بارزة من بينها إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن الاستثمار في الدول العربية، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، ملف الشراكة الاقتصادية، الأمن الغذائي، الأمن الملاحي، والتغير المناخي.

من المقرر مناقشة خطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وهو البند الذي أدرج على جدول الأعمال بناء على مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين نهاية ديسمبر الماضي.

