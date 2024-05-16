"الرياض المالية" توصي بالحياد لسهم "المواساة" وتحدد المستهدف عند 125 ريالا

أوصت شركة "الرياض المالية"، بالحياد لسهم شركة "المواساة “إحدى شركات قطاع الرعاية الصحية، محددة سعره المستهدف خلال 12 شهرا المقبلة عند 125 ريالا.

ويتداول السهم في الوقت الحالي بأقل من السعر المستهدف عند 119 ريالا.

وأشارت "الرياض المالية" في تقرير حديث، إلى أن صافي الربح للشركة بلغ 172 مليون ريال في الربع الأول 2024 أقل من التوقعات بمعدل 18 % البالغة 209 ملايين ريال.

كانت "المواساة" قد حققت أيضا إيرادات أقل من التوقعات خلال الربع الأول عند 723 مليون ريال، مع ذلك حققت نموا سنويا على خلفية زيادة زيارات العيادات الخارجية إضافة إلى ارتفاع معدلات إشغال المرضى الداخليين، التي تأثرت بشكل إيجابي بمركز المواساة الجديد في المدينة المنورة الذي بدأ عملياته في مطلع العام الجاري، كما كان لتحسين الشروط التعاقدية مع العملاء وكفاءة التشغيل والموارد دور في النمو.

يعود التراجع في نمو صافي الربح عن التوقعات إلى انخفاض الهامش الإجمالي وارتفاع نفقات التشغيل التي تتحملها الشركة.