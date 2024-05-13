"طيران ناس" ينقل أكثر من 3.7 مليون مسافر خلال الربع الأول

نقل "طيران ناس"، 3.7 مليون مسافر على متن رحلاته، خلال الربع الأول من 2024، مسجلا ارتفاعا في عدد الركاب بنسبة 51 % على أساس سنوي، مقارنة بالربع المماثل من 2023.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها واصلت تحقيق مستهدفات إستراتيجية النمو، ونجح في تعزيز حجم أسطوله، لتلبية الطلب المتنامي من جانب المسافرين.

وحقق "طيران ناس" زيادة إجمالية في السعة المقعدية بنسبة 43 % على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2024، مدعوما بالرحلات الداخلية والدولية، التي ارتفعت بنسبتي 45 %، و40 % على التوالي.

فيما قال بندر المهنا الرئيس التنفيذي لـ "طيران ناس": إن هذا الأداء اللافت جاء مدعوما بعوامل عدة رئيسة، شملت الاعتماد على أفضل الكفاءات والكوادر، وتوسيع حجم أسطول الطيران لدى الشركة، وإطلاق وجهات ومحطات سفر جديدة، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المسافرين.

وأضاف "نعتزم مواصلة تطوير خطتنا الرامية إلى ربط العالم بالسعودية، ولا سيما في ظل النمو الذي يشهده قطاعا السفر والسياحة في السعودية"، مبينا أن "طيران ناس" يسجل أرقاما قياسية في زيادة حجم الأسطول، ومضاعفة عملياته التشغيلية في عدد من الوجهات التي ترتبط مع السعودية برحلات مباشرة لأول مرة، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني.

وكان «طيران ناس» قد أطلق في 2023 نحو 39 خط سير إلى 18 وجهة جديدة في 10 دول، وافتتح مركز عملياته الرابع في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة. ويشغل حاليا 1500 رحلة أسبوعيا تغطي 70 وجهة محلية ودولية.